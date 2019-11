Deporte 22-11-2019

AFAL celebró nuevo aniversario destacando los logros obtenidos en el presente año

Ya piensan en el nacional sub 13 a realizarse en San Pedro de la Paz

Como dice la letra de aquella canción que nos recuerda un año más que se va, un año más, cuántos se han ido. En la Asociación de Fútbol Amateur Linares son 73 los que celebró con sus dirigentes y presidentes que conforman una de las instituciones con más prestigio a nivel regional. Su curriculum en base a participaciones en torneos nacionales lo dice todo.

Actualmente es presidida por Joel Fuentes, quien hace muy poco que asumió como nuevo timonel de la AFAL: “estamos felices de celebrar un año más con esta asociación que tiene su prestigio a nivel regional y nacional. Estamos ya trabajando para lo que será nuestra participación en el nacional sub 13 en Los Álamos, en San Pedro de La Paz, en Concepción, en el mes de enero. No queremos ir a pasear, tenemos que viajar con una mentalidad ganadora, por eso creemos y confiamos en las capacidades que tiene nuestro técnico nacional Albert Chacón que tiene experiencia en este tipo de torneos. Mientras tanto seguimos con nuestro campeonato donde faltando una fecha para el término del torneo, ya tenemos campeones. En la serie de 35, Juventud Guadalupe; en Primera adulta y en serie 45, Unión San Luis. Donde todavía no está terminado el torneo es en la serie infantiles, puesto que durante el año hubo una por tema de la selección sub 13, en todo caso no fue en vano, porque fuimos los mejores a nivel regional y vamos a representar al Maule Sur en el nacional. Hemos formado una comisión que está trabajando para que el campeonato de los infantiles comience en el mes de marzo, lo cual seria muy beneficioso para todos los equipos y sobre todo para los niños”.

Uno de los invitados a la celebración del aniversario, fue ex presidente Octavio Fuentes, quien estuvo 5 años en el cargo: “fue un trabajo muy duro, agradecer a la gente que nos ayudó en nuestra gestión. Nosotros siempre estuvimos llanos a apoyar en todo lo que fuera posible. Nosotros tuvimos la oportunidad de salir campeones en los niños dos años consecutivos, en adultos también llegamos a disputar finales. Fue sin duda un hecho histórico, porque jamás la AFAL había sido campeón en ninguna selección y lo logramos dos veces consecutivas. Muy contento porque veo que la actual directiva también sigue con los éxitos, ya que fueron campeones regionales en sub 13 y estarán presentes en un torneo nacional. En mi mandato siempre estuve apoyando el trabajo de las academias porque ahí estaba el futuro de los éxitos de nuestra asociación y el tiempo nos dio la razón. Cada vez que puedo venir a la Asociación Linares, me siento como en mi casa. Los presidentes siempre me demuestran un cariño enorme, y eso en lo personal me llena de orgullo por haber estado dirigiendo una asociación tan importante como la AFAL “.

LOS CLUBES

Las instituciones que forman parte actualmente de la Asociación Linares de Fútbol Amateur, son: Academia San Ambrosio, Club Deportivo Barcelona, Academia Los Toritos, Juventud Católica, Unión Colbun, Panimávida, Sergio Livingstone, Alianza, Vara Gruesa, Badilla, Estudiantil, Juventud Guadalupe, Unión San Luis y Unión Yungay.

DIRECTIVA

La actual directiva está conformada por: Joel Fuentes Osses, presidente; secretaria, María Acevedo; Tesorero, Pedro Pablo Norambuena; directores Enrique Valdés, Humberto Monsalve Leiva.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo