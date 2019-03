Deporte 07-03-2019

AFAL: Comienza la búsqueda de su nuevo presidente

Hasta el momento existen dos candidatos a los cuales se podría sumar un tercero

Tuvimos la oportunidad de estar presentes en la primera reunión de la Asociación de Fútbol Amateur de Linares. La penúltima que presidió el timonel Octavio Fuentes, quien junto a su directiva realizaron un excelente trabajo que quedó plasmado con grandes éxitos, fundamentalmente en lo que respecta al fútbol infantil. Por eso lucharon y defendieron con dientes apretados amuchas veces a presidentes que lo único que querían eran que estas instituciones tuvieran series adultas, lo que es contradictorio porque son escuelas formativas.

Claro que ahora existe preocupación por los dos aspirantes a la presidencia de la Asociación que hace rato que lo único que desean es que las Academias (San Ambrosio, Los Toritos y Barcelona) tengan series adultas. Por se encendieron las alarmas principalmente de quienes están a la cabeza de estos clubes, los cuales darán también la “pelea” y respetarán el proceso formativo.

Para el entrenador nacional, Albert Chacón, sería muy lamentablemente que quien llegue a la presidencia siga con la intención de crear una serie adulta: “estamos muy preocupados porque si sale cualquiera de los dos presidentes y están con la idea de sacar las academias, sería un tema muy complejo, porque a algunos se les olvida que la misión de las academias es el proceso formativo y por ende trabajamos sólo con niños. Por eso hago un llamado al que salga electo nos apoye, porque de lo contrario vamos a dar la lucha como lo hizo la directiva saliente que nos brindó un total respaldo a nuestra gestión en el proceso de los niños. No olvidemos que fueron ellos los que crearon la serie Cachorritos que ha sido todo un éxito. Espero que cuando lleguen al sillón cambien su postura porque no es fácil desafectar a una institución, de lo contrario buscaremos el respaldo de ANFA regional”.

DOS CUERDAS PARA UN MISMO TROMPO

Son dos los candidatos que se jugarán la opción de suceder al actual timonel, Octavio Fuentes. Uno de ellos es la figura de Diablos Rojos Elson Sepúlveda, un defensor empedernido de su institución y uno de los que espera que las academias tengan por lo menos una serie adulta: “quiero aclarar que no es porque yo quiera ser presidente, hablaron conmigo por el respaldo y la trayectoria, y los éxitos que he tenido con Diablos Rojos. Fue una decisión muy difícil de aceptarla porque soy un convencido de que, si me alejo de Diablos, no sé qué va a pasar con mi institución. Sé que si soy presidente es para venir a trabajar, no para figurar. Me gusta hacer las cosas bien. Fui uno de los detractores de la gente que se fue y tengo que hacerlo distinto. Si hoy nuestra Asociación es conocida por los éxitos deportivos tenemos que seguir en esa senda, hay que aspirar a cosas mas grandes . Mi propuesta en el campeonato de los infantiles es dividir en dos grupos, zona norte y sur ya que las distancias son muy largas, tenemos 6 equipos que son de fuera de Linares y viajar sale oneroso, esas mismas instituciones tienen que venir a jugar acá semana por medio, cuesta salir con los niños de visita. A nivel administrativo también hay que hacer cambios, por ejemplo nuestra Asociación tiene computador, aquí deberíamos tener una biblioteca con la historia de cada club, con los fichajes. Creo que esta es nuestra casa y tenemos que tener en nuestra sede todos nuestros trofeos, en fin, la idea es hacer las reuniones agradables y no tanta pelea”.

Otro de los postulantes a la testera de la AFAL, es el representante del Club Deportivo Vara Gruesa, Mario Constanzo, quien manifestó que “hoy comenzamos una campaña donde espero reunir a la máxima cantidad de presidentes para que me apoyen. Quiero que exista una renovación, creo que le hace bien a las instituciones y nos hemos preparado bastante para este desafío. Tengo bastantes ideas y esperaba esta oportunidad que ojalá se pueda concretar. Una de mis propuestas es aumentar la premiación para los campeones, creo que los clubes no necesitan tantas copas sino implementación y dinero, algo que le sirva a la institución. Por supuesto que eso implica trabajar el doble para reunir esos recursos. En el caso que asumiera como presidente invitaría a Elson, para que forme parte de mi directorio, como vicepresidente o tesorero de la AFAL”.

ULTIMA REUNIÓN

Para Octavio Fuentes, actual presidente y que sin duda se recordará como uno de los grandes dirigentes que junto a su directiva le dieron todo el respaldo al fútbol formativo. Fueron años exitosos donde el nombre de la AFAL, recorrió prácticamente todo el país en los diferentes torneos en los cuales participaron las selecciones infantiles: “creo que existe un cansancio natural en nosotros. Creo que es el momento preciso para descansar, de la forma en la que está creciendo y catalogada nuestra Asociación a nivel regional y nacional, necesita a nuevos dirigentes con nuevos bríos, gente con más energía, incluso. Existe un desgaste natural en nosotros y es tiempo de darles paso a otros dirigentes”.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo