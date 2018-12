Política 23-12-2018

Afinan marco legal para combatir las asociaciones que vulneran la propiedad intelectual y evaden impuestos

“Esta no es una ley general sobre comercio irregular, sino que está enfocado en combatir la asociación ilícita”, así lo expresó el senador José Miguel Insulza, presidente de la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias surgidas entre ambas Cámaras sobre el proyecto relativo al comercio ilegal.

La instancia compuesta por senadores y diputados ha recibido las exposiciones de diversas organizaciones gremiales, entre las que se cuentan: la Asociación Chilena de Municipalidades y la Cámara Nacional de Comercio.

El texto establece sanciones para quienes comercialicen al público en general productos falsificados o que carezcan de autorizaciones sanitarias, o respecto de los cuales no pueda acreditar su origen.

Por otro lado, también contempla penas contra quienes se asocien u organicen para suministrar al vendedor o distribuidor los productos falsificados, que carezcan de autorizaciones sanitarias o respecto de los cuales no pueda acreditar su origen.

En esa línea, la Asemuch estimó que “atacar la cadena de distribución y el origen de los productos que dan lugar al comercio ilegal puede contribuir en mayor medida a terminar con este problema”.

En tanto, desde la Cámara de Comercio precisaron que “en 2017 Aduanas confiscó en fronteras 8.724.263 productos que atentaban contra la propiedad intelectual/ industrial. Es decir, un alza de 96,57% respecto a 2016. El valor comercial de las mercancías suspendidas (CIF) alcanzó los US$ 135.584.066 con un alza de 141,58% respecto al 2016”.