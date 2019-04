Nacional 27-04-2019

AFP Habitat propone subir edad de jubilación para los nacidos en siglo XXI

En el marco de la discusión por la reforma al sistema previsional que impulsa el Gobierno, la AFP Habitat propuso aumentar la edad de jubilación actual, principalmente para los trabajadores nacidos en este siglo.

Según El Mercurio, durante la primera junta de accionista que lideró como presidente de la administradora, Cristián Rodríguez afirmó que el problema actual de las bajas pensiones se explica porque las personas no ahorran de manera constante y porque la edad de jubilación no se ha ajustado a los cambios demográficos.

"Debiéramos llevar la edad de jubilación gradualmente a 67 años para quienes trabajan hoy y a 70 años para quienes nacieron en el siglo XXI", planteó, respaldando la idea porque "no hay ninguna justificación para que a una persona que hoy día ni siquiera ha empezado a trabajar no se le pueda cambiar la edad de jubilación".

Cabe precisar que la reforma, que ya está en el Congreso, no considera cambios sobre este asunto.

En tanto, Rodríguez aseguró que "la propuesta, tal y como está, implicará aumentar de forma importante y sin límite a futuro el gasto fiscal en pensiones, lo que creemos que no será sostenible", cuestionando también que "al parecer no será una reforma técnica, sino más bien política".

Apuntó además que hay principio de acuerdo en el punto de aumentar la cotización de 10 por ciento a 14 por ciento con cargo al empleador, pero criticó que se haga "sin gran debate, sin mayores argumentos técnicos, ni basados en información disponible sobre quién debería administrar este mayor ahorro".