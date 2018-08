AFP, más antecedentes de este tremendo negocio

Opinión 09-08-2018

Estimados lectores, siguiendo con el tema de las AFP, transcribo la opinión de Marco Kremerman, investigador Fundación Sol, en el Programa Cultura Verdadera de la Red Televisión.

Es tan importante reproducir estas opiniones emitidas en un medio de comunicación audio visual, ya que uno las ve y escucha en el momento y es muy difícil memorizarlas para después reflexionar sobre ellas, y es por eso, que las transcribo a este medio de comunicación escrito para que Ud., querido lector, tome pleno conocimiento del tema. Sea esa mi excusa y apelo a vuestra comprensión.

“Hoy día el Estado lo que está haciendo es, en vez de transformarse en el concepto de Estado subsidiario, lo que está grabado en la constitución, vale decir solo intervenir en aquellas actividades la cual el mercado no pueda resolver, ojalá las mínimas posibles, se ha trasformado en un Estado subsidiador, está generando una especie de respirador artificial al sistema de AFP, a través de aporte previsional solidario que significa lo siguiente, aquellas pensiones que hoy día acaban de ser ajustadas a estos valores, son menores de $300.000, el Estado va generando un pequeño subsidio, cuando son más bajas, el subsidio es mayor y cuando se acerca a los $300.000 va ajustando $2.000 o $3.000, entonces gracias al aporte del Estado es que hoy día no tenemos un colapso mayor, de hecho, cuando uno revisa de cada $100 que hoy día pagan las AFP, las compañías de seguros, $56 provienen del Estado a través de aporte previsional solidario, las garantías de pensiones mínimas antiguas, bonos de reconocimientos, etc., esa es la situación, entonces, uno debería hacerse la siguiente pregunta. ¿Cuál es el verdadero objetivo de las AFP?

Nosotros hoy día lo decimos en una columna en EL Mostrador, el verdadero objetivo no es pagar pensiones ¡Es increíble! Un sistema de seguridad social tiene que pagar pensiones, eso es punto uno, si no cumple ese punto, es vender, entonces hoy día te encuentras con lo siguiente: el 91 % de las pensiones de vejez, es por edad, de las personas que dejan su plata en las AFP, el retiro programado está por debajo de los $156.000, eso es una catástrofe social, el sistema AFP, está quebrado socialmente, si paga esas pensiones.

La Comisión Bravo, participó en esos cálculos y muchos son muy interesantes y graves, pronostica que la situación en 10 años más va a ser peor que la actual, la tasa de reemplazo para las personas que cotizaron ¡no poco!, sino por ejemplo, entre 25 y 33 años, va a ser de 22%, es como que si nosotros ganamos $500.000, vamos a jubilar con una tasa de reemplazo o una pensión de $110.000, autofinanciada, el resto lo va a tener que poner este Estado subsidiador, que va a seguir aumentando el gasto público, entonces la verdadera génesis la parecer, no es pagar pensiones, del sistema AFP, sino inyectar capitales a los grupos económicos.

Aquí hay un dato muy importante, por ejemplo, si nosotros revisamos cuanta plata está invirtiendo las AFP, en los 10 principales bancos que operan en Chile, estamos hablando de 31.000 millones de dólares, esto es increíble, fíjense, como soporta la sociedad chilena lo siguiente: los trabajadores, con las cotizaciones de los trabajadores, esa plata se va a capitalizar a los bancos, se compran bonos, se invierten en depósito, los bancos pueden transar, y los bancos utilizan esa misma plata que dan vuelta y después cuando un trabajador quiere pedir un préstamo o un crédito de consumo, se lo presta a tasas de un 20, 30, 40% anual, cuando los bancos lo recibieron a un costo casi 0, lo que originalmente era su misma plata. ¡Exactamente! ¡Es increíble!

Y cuando uno revisa el grupo Luksic, recibe 6.500 millones de dólares para 7 empresas de los fondos AFP, el grupo Matte, colusiones, financiamiento ilegal de la política, etc., 4.500 millones de dólares de las AFP para 7 empresas, el grupo Penta recibió un tanto, Soquimich, aquí está el modelo económico sostenido por las AFP, y este modelo económico se acostumbró a pagar bajos salarios, a dañar el medio ambiente, que se basa en el endeudamiento de millones de personas que viven hoy día endeudadas en Chile, 4 millones de personas morosas, con una morosidad promedio de 5,3 documentos impagos. Tú le debes en promedio a 5 lugares, a un banco, a una tienda comercial ¡4 millones de morosos!

Entonces, ese modelo económico concentrador, extractivista, dependiente de muy pocos productos, es el que se ha sostenido con estos fondos de las AFP, eso no hay que perderlo de vista. Este sistema ha sido combustible importante para el modelo económico, para los grupos económicos, porque o si no, no se entiende porqué se mantiene hasta la fecha, si no está cumpliendo el principal objetivo que es paga pensiones suficientes para tener una vida digna

Gracias Marco Kremerman.

Centrando las ideas, tenemos que con los fondos que administran e invierten las AFP se ha consolidado la matriz productiva chilena, mono exportadora, rentista y con altos niveles de concentración. Una matriz productiva que se ha basado en pagar bajos salarios –50% trabajadores gana menos de $305.000– y presentar altos niveles de endeudamiento –11 millones de chilenos endeudados y 4 millones morosos–. Una matriz que permite obtener rentabilidades sobre patrimonio soñadas (sobre 20%) para muchos sectores productivos –como la Banca, Minería, AFP. Una matriz que opera sobre la base de la colusión, la evasión de impuestos y que financia campañas políticas transversalmente.

La situación de las pensiones en Chile no da para más. Estamos viviendo una crisis profunda que lamentablemente se agudizará en los próximos años si seguimos transitando por la misma ruta, con unas pensiones miserables que sólo generarán pobreza y angustias en la etapa más difícil de nuestras vidas.



(Carlos Cabezas Gálvez

escritor y ensayista)