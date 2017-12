Nacional 22-12-2017

AFPs confían en que se haga una mejor reforma de pensiones en nuevo Gobierno

El presidente de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz, valoró que sea el próximo Gobierno el que decida los cambios previsionales, luego que el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, reconociera que es muy complejo aprobarla bajo la actual Administración. "En primer término, queremos reiterar que necesitamos una reforma previsional y por tanto necesitamos que haya un buen proyecto para abordar el tema de las pensiones en Chile. Me parece razonable que habiendo nuevas autoridades electas, que van a asumir en el corto plazo, sean las encargadas de sancionar esta reforma previsional", dijo el líder gremial. Sobre si el proyecto del Mandatario electo Sebastián Piñera se acerca más a las propuestas de las AFPs, enfatizó que lo más importante es "que hagamos las cosas bien y que nos preocupemos del problema de hoy es que tenemos: pensiones que no responden a las expectativas de la gente". "Necesitamos una reforma previsional en el año 2018 si o sí. No vamos a cometer el error institucionalmente de no clamar por avanzar en una reforma previsional, ese ha sido un error que cometimos antes de no haber impulsado una serie de cambios que hoy día todos concordamos", aseguró Eyzaguirre y futuro de reforma de pensiones: El redondeo de los proyectos los dará el próximo Gobierno 16 Gobierno ingresa proyecto para usar US$234 millones acumulados en las AFP sin dueño claro 92 Por último, expresó que "confiamos que con todas las nuevas autoridades se haga una mejor reforma y un mejor proyecto pensando en la gente que se jubiló y que se va a jubilar".