Nacional 20-06-2018

AFPs proponen devolver ahorros de personas que coticen menos de 5 años y Gobierno dice que lo analizará

El gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, propuso devolver los ahorros de aquellas personas que se jubilen con menos de cinco años de cotización. "Uno podría pensar que las personas que cotizaron menos de cinco años, que hoy día son más de 60.000 personas, independiente del monto que tengan, puedan recibir ese pago o de una vez o parcelado, pero que no se llame pensión. Uno tiene que buscar una forma respecto de eso", dijo en entrevista con Radio ADN. En esa línea, Larraín planteó "avanzar en un sistema en que a esas personas les devolvamos los recursos que ahorraron y, quizás, que el Estado se haga cargo con un pilar solidario, con una pensión universal, pero no tiene sentido entregar una pensión de $20 mil". El representante del gremio de las AFP se preguntó: "Aquellas personas que no están en el 60% más vulnerable (que cubre el pilar solidario), pero que cotizaron poco tiempo, la pregunta es ¿qué es mejor, que reciban $20 mil de pensión o que reciban su dinero y puedan hacer algún tipo de inversión?". Por último reiteró que "es imposible tener una buena pensión con sólo cinco años de cotización". Ante esta propuesta, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, dijo que están abiertos a recibir "todas las alternativas, tanto de los miembros de la industria, ciudadanos y dirigentes políticos". "Estamos en la etapa, precisamente, de recoger todas las ideas y las vamos a estudiar todas en detalles, sin prejuicio. Todas las iniciativas se merecen el respeto profundo, ésta es una más... Nosotros la vamos a analizar en profundidad antes de emitir un juicio". De todas formas, aseguró que esperan que las AFP sean los primeros en contribuir a los cambios que evalúa el Gobierno en materia de pensiones.