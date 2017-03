Nacional 03-03-2017

Agencia de noticias describe cómo el "sueño chileno" de muchos inmigrantes terminó en un basural

La agencia de noticias francesa AFP, publicó un artículo donde describe cómo "el sueño chileno" de muchos emigrantes que llegan al país se transforma en una pesadilla, viviendo en condiciones paupérrimas. La agencia relata un caso, el de Aurelio Arcos, quien salió con su familia desde Colombia "huyendo de la violencia y de la falta de futuro", pero actualmente vive en el campamento Los Arenales, ubicado en medio de un basural. De acuerdo a AFP, otros 17.000 colombianos, y también muchos peruanos, ecuatorianos o bolivianos, han llegado lo últimos años a Antofagasta, "la capital mundial de la minería del cobre" "Situada en medio del desierto de Atacama, y con el océano Pacífico como fondo, esta ciudad era distinta de lo que él esperaba y menos hospitalaria de lo que le hubiera gustado", dice la agencia. "No es como me contaron", se queja Aurelio Arcos a la agencia de noticias AFP. Malas condiciones de vida Según describe la agencia, cerca de un millar de personas viven en el campamento, en pequeñas viviendas de madera, sin agua potable ni electricidad, aunque la mayoría están conectados de manera ilegal al alumbrado público. "Las calles de tierra, un intenso olor a orín y basura se mezclan en el aire, mientras ratones y cucarachas salen y entran de las viviendas como si fueran los dueños", dice AFP. "Cuando uno llega aquí es difícil porque todo es caro (...) Ahora mi esperanza es buscar algo más amplio de pronto aquí en el (mismo) campamento", cuenta Arcos. En la actualidad, cerca de 6.000 familias viven en los campamentos de Antofagasta. Más del 60% de estas son extranjeras, según datos de la municipalidad. En el 2015, se entregaron 20.000 visas de residencia en la región de Antofagasta, donde habitan unos 42.000 extranjeros, según datos de la Dirección de Extranjería. "La mayoría de los campamentos son habitados por migrantes, que acceden a trabajos que los chilenos no desean hacer, como garzones, basureros, guardias nocturnos o atendiendo gasolineras", concluye AFP.