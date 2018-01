Crónica 16-01-2018

“Agenda trabajo decente”:

Realizan primer encuentro macrozonal de Consejos Tripartitos de Usuarios



- Actores del mundo laboral de tres regiones del país, decidieron ejecutar una agenda común en la zona centro sur.



Con la participación de cuarenta representantes de los trabajadores, empleadores y Gobierno pertenecientes a tres regiones del país, la llamada “Agenda Trabajo Decente” realizó el primer Encuentro Macrozonal de Consejos Tripartitos de Usuarios de la Dirección del Trabajo.

El evento reunió a consejeros de O’Higgins, Maule y Biobío en la Viña Casa Donoso de Talca.

Durante la jornada, los participantes abordaron los desafíos comunes en el ámbito laboral. “Buscamos velar por el cumplimiento de la normativa laboral no sólo a través de labores inspectivas donde llegan fiscalizadores, sino también a través de un diálogo social que mejore las condiciones de trabajo, para así estar en consonancia con los acuerdos adoptados con la OIT”, indicó el director del Trabajo en el Maule, Darko Tapia, quien convocó el encuentro.

“Con estas instancias se pueden establecer objetivos a corto y largo plazo, con un diálogo que siempre debe ser tripartito, no puede ser bilateral”, sostuvo el director del Trabajo en el Biobío, Pablo Otárola.

Su par de O’Higgins, Juan Carlos González, opinó que el Maule posee un liderazgo en este sentido. “Tienen un trabajo mucho más avanzado que nosotros, encausado con el Gobierno Regional, de lo que todos podemos aprender. Hay temáticas que son transversales, como el trabajo agrícola que es muy potente en estas regiones. Son temas que nos unen y nos permiten enfrentar el mundo del trabajo de manera conjunta”, enfatizó.

Para la seremi del Trabajo y Previsión Social, Elia Piedras, contar con un diagnóstico común resulta fundamental. “Hemos identificado la gran necesidad de actuar de manera mancomunada en las tres regiones, para establecer un mecanismo de diálogo con Santiago e incidir en las políticas públicas que tienen que ver, por ejemplo, con los sectores agrícolas y forestal. En el rubro agrícola tenemos bajos salarios, mucha informalidad y peligros de salud y seguridad para los trabajadores y por lo tanto, es necesario juntar fuerzas en estos temas con la sexta y octava regiones”, aseveró.

Los Consejos Tripartitos de Usuarios comenzaron a funcionar el año 2002, respondiendo al compromiso de crear espacios en la institucionalidad pública que reciban retroalimentación del mundo laboral. “El encuentro macrozonal nace por la necesidad de generar un espacio que nos permita reconocernos con los otros consejos, ver qué tenemos en común y construir una agenda para contribuir al mundo del trabajo, con relaciones laborales modernas, más equitativas y fundadas en el diálogo, la cooperación y el respeto recíproco”, dijo el coordinador regional de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo del Maule, Elías Valdés.

La Agenda de Trabajo Decente cumplió seis años en el Maule, como una experiencia única en Chile. Según el secretario ejecutivo de la instancia, Rafael Mejías, la agenda ha promovido exitosamente el paradigma del empleo de calidad, que impulsa la Organización Internacional del Trabajo. “Los aportes de la agenda han sido mostrar temas que no estaban suficientemente visualizados sobre la realidad laboral, sensibilizar a los actores más importantes y proponer acciones y políticas públicas, como por ejemplo la creación de un Observatorio Laboral”, afirmó.

El evento, que incluyó una exposición sobre la realidad laboral en las tres regiones participantes por parte de expertos del Observatorio Laboral del Maule, también identificó desafíos para los próximos años, como el crecimiento de la población migrante.