Crónica 17-08-2019

Agosto, mes de los gatos: bienestar e higiene en una arena ecológica

Las mascotas se han convertido, sin duda, en una parte importante de la vida de muchos chilenos, volviéndose compañeros fundamentales, tanto es así que según la VIII Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), un 35,2% de los hogares en las capitales regionales del país destinan parte de su presupuesto al cuidado de sus mascotas.



Entre los animales domésticos más frecuentes se encuentran los gatos. Estos nuevos integrantes de la familia se han convertido en los protagonistas de muchos hogares, por lo que sus amos invierten tiempo y recursos en productos de excelente calidad para asegurar el bienestar de su mascota.



Uno de los aspectos más importantes para el cuidado de estos amigos peludos es la arena sanitaria. Los gatos, como buenos animales territoriales, no se sienten cómodos haciendo sus necesidades en cualquier parte, por lo que el tener a su disposición una bandeja sanitaria con arena de calidad es esencial para otorgarles bienestar y, al mismo tiempo, ser responsables con el medio ambiente.



SELLO INTERNACIONAL

Hace algunos meses llegó a Chile un tipo de arena cuyas características nunca habían sido vistas en el mercado nacional, ya que, además de su uso habitual, se trata de un producto amigable con el medio ambiente.



Cat’s Best, el nombre de esta innovación traída directamente desde Alemania, “es una arena ecológica que está fabricada 100% con madera y fibras vegetales, sin ningún aditivo”, explicó Paulo Aguilar, Gerente General de LIMAX, la importadora de la marca.



Esta arena ecológica “es aglutinante y es la mejor encapsulando los olores, porque tiene una propiedad neutralizante natural. Asimismo, es capaz de absorber hasta siete veces su peso, lo que quiere decir que un saco de solo dos kilos dura aproximadamente cuatro semanas para un gato. Esta es una gran ventaja competitiva, porque un saco de ocho kilos de arena regular de bentonita rinde mucho menos. Con la arena sanitaria Cat´s Best sólo debes ir limpiando y rellenando, así luego de unas ocho semanas recién tienes que renovar toda la arena”.



Nuestro planeta está viviendo una gran crisis medioambiental y el cambio climático nos lo recuerda todos los días, por eso es esencial que cada decisión que tomemos tenga relación con el cuidado de nuestro entorno.