Opinión 12-08-2022

Agosto "Mes del corazón": consejos para prevenir enfermedades cardiovasculares





- Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la primera causa de muerte en Chile y en varios países desarrollados. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 80% de las ECV se pueden prevenir si mantenemos un estilo de vida saludable.







Comenzó agosto, fecha en la que se conmemora a nivel mundial el “Mes del corazón”, con el objetivo de promover e informar conductas saludables que permitan prevenir las enfermedades cardiovasculares (ECV), que son la primera causa de muerte en Chile y en países como Estados Unidos, Japón y España.







Según datos de la Organización de la Salud (OMS), el 80% de las ECV se pueden prevenir si se mantiene un estilo de vida saludable. En Chile, una de las principales causas de muerte es la aterosclerosis, enfermedad crónica producida por exceso de colesterol en las arterias. Además, hay otras enfermedades consideradas como ECV, tales como: enfermedad coronaria (infarto agudo al miocardio, angina estable), enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, entre otras.







Elizabeth Luna, nutricionista y Coordinadora del Programa Equilíbrate de Sodexo, explica que hay dos tipos de factores de riesgo que aumentan la posibilidad de contraer ECV. El primero, conocido como “factores de riesgo cardiovasculares no modificables”, incluye condiciones como sexo y edad, donde hay mayor riesgo para hombres de 45 años o más y, en el caso de las mujeres, desde los 55 años.







En segundo lugar, están los “factores de riesgo cardiovasculares modificables” que, acorde a la nutricionista, pueden ser corregidos o eliminados a través de cambios en el estilo de vida. Entre estos, incluye la hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, obesidad, triglicéridos mayores o iguales a 150 mg, sedentarismo, consumo elevado de alcohol, entre otros.







“Una de las estrategias de salud pública más relevantes dirigida a evitar la aparición de estas patologías, es la recomendación de mantener una dieta saludable con un consumo regular de ácidos grasos omega-3”, acentúa Luna.







Los ácidos grasos omega-3 son una familia de compuestos orgánicos que se pueden encontrar de forma natural en una variedad de alimentos. Dentro de estos ácidos grasos, los más conocidos son el docosahexaenoico, (DHA) y el eicosapentaenoico, (EPA), que se consiguen en pescados, como jurel, atún y mariscos, almejas, ostras, etc, y algunos frutos secos, como las nueces.







“En términos generales, se recomienda un consumo de estos ácidos grasos de 500 mg/día, lo que se cubriría consumiendo productos del mar como los mencionados anteriormente, al menos dos veces por semana, para así contribuir en la prevención de enfermedades cardiovasculares en adultos sanos. Sin embargo, según la última Encuesta Nacional de Salud (ENS 2016-2017), esta meta aún no se alcanza, ya que únicamente el 9,2% de los encuestados declaró cumplir con esta recomendación”, informa.