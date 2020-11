Social 06-11-2020

Agradecimientos



Cómo me gustaría gozar de la facilidad que tenía mi querido René para traspasar sus sentimientos al papel, pero yo trataré de hacerlo, pues no puedo dejar de agradecer a todos quienes a través de los medios de comunicación han estado con mi familia y conmigo en el dolor más grande que estamos pasando por la irreparable pérdida de nuestro querido René.

Nunca me imaginé que no sólo nosotros conocíamos su hermoso pensar de la vida o reconocerlo como él era, un hombre sencillo, generoso, leal, servicial en todo el sentido de la palabra. Quien, a pesar de ser un profesor de vocación, además de vivir para sus ideales y doctrina “su querida Logia”, supo ser un buen padre, amoroso esposo y extremadamente cariñoso y protector con sus nietos y familiares todos.

No quiero hacer distingos en los agradecimientos, pero debo agradecer en forma especial a la señora Lilly Vergara, quien me instó a expresar públicamente mis sentimientos que espero lleguen a todos quienes nos acompañaron y acompañan en nuestro dolor.

Son muchos los amigos que tuvo y estoy cierta no les será fácil olvidarlo pues dejó huellas muy sólidas en sus vidas como me lo han participado y con ello han dado un poco de alegría a mi corazón que está profundamente dolido. A él no le hubiera gustado verme llorar, pero es imposible no hacerlo, vivimos nuestra juventud juntos, recibiendo hermosos regalos de la vida como fue el nacimiento de nuestros hijos adorados, envejecimos juntos que era nuestra promesa y ahí gozamos de nuestros nietos queridos, pero finalmente él se me adelantó a la partida, pues su cruel enfermedad no le permitió seguir luchando para continuar a nuestro lado, se que está descansando sin sufrimientos y también se, siempre estará con todos los que le queremos como él lo merecía.

Hasta siempre mi René,



Teresa Domínguez y familia