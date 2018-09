Editorial 12-09-2018

Agravantes en femicidio

Ni los celos, ni el dinero, ni la irreprochable conducta anterior son atenuantes que deberían considerarse cuando se juzga un femicidio. Así se planteó en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género en las tres exposiciones de la última sesión de la instancia sobre el proyecto que modifica los alcances de este delito.



La primera presentación correspondió a la abogada de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, Claudia Cataldo, quien además de celebrar que la moción parlamentaria incluya a los pololos como posibles imputados por femicidio, fue clara en que deben eliminarse como atenuantes el actuar por arrebato y la reparación celosa.



La abogada comentó que, en este tipo de casos, al comenzar el juicio, la familia del imputado reúne dinero y lo deposita en la cuenta del tribunal, de modo de conseguir con ello una atenuante. A su juicio, esta situación no debería generarse dadas las características del delito.



La importancia de modificar las atenuantes radica en que, muchas veces, las penas bajan incluso hasta quedar solo en libertad vigilada. Pareciera que todo termina cuando se señala que la persona tenía una irreprochable conducta anterior y, por eso, algunos reciben una pena baja o nunca la reciben.



Sin duda es necesario avanzar en la penalización de las lesiones que se causen a las mujeres, junto con otro tipo de violencia a las que son expuestas y que se dan en contextos distintos al intrafamiliar, como por ejemplo, la violencia patrimonial.





De acuerdo a lo señalado en la Comisión, la incorporación de los pololos como posible imputados frente a un delito de feminicio no solo es importante frente a la resolución judicial del hecho y el fin reparatorio que se pretende alcanzar, sino que este cambio también afectará las cifras que se manejan en el país sobre este delito, pues, hasta ahora, solo se consideran aquellos crímenes cometidos por cónyuges, ex cónyuges o convivientes.