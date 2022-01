Política 19-01-2022

Agrícola Central presentó iniciativa popular de norma constituyente para lograr “soberanía agroalimentaria”



A través del presidente de Agrícola Central A.G, Luis Urrutia, la entidad gremial presentó el sábado 15 de enero una iniciativa popular de norma ante la Convención Constitucional, que busca lograr que Chile tenga “soberanía agroalimentaria”.

El presidente del gremio agrícola maulino, Luis Urrutia explicó que esto significa “que toda la gama de productos que necesitamos llevar a nuestra mesa, se produzca en acá y el Estado genere condiciones para eso, para lo cual la agricultura debe ser declarada legalmente como actividad esencial”.

La iniciativa argumenta que Chile usa una pequeña parte de su territorio al uso agropecuario, “lo que nos hace muy vulnerables frente a la provisión de alimentos para nuestro consumo, sobre todo cuando estos no se producen localmente. Por otra parte, también se hace mucho más complejo e incrementan su valor cuando se trata de exportar los productos agroalimentarios con que podemos competir mundialmente”.

“Hoy la Agricultura no está declarada como una actividad esencial y estratégica, por lo tanto, debe competir contra otras actividades que aparecen, coyunturalmente más rentables. Esta situación ha determinado que nuestro país no tenga seguridad de provisión de alimentos considerados esenciales en la dieta de la población”, dice la iniciativa popular de norma.

La iniciativa lleva el nombre de: “DECLARAR A LA AGRICULTURA COMO UNA ACTIVIDAD ESENCIAL Y ESTRATÉGICA CON EL FIN DE ASEGURAR LA SOBERANÍA AGROALIMENTARIA”, es la número 42.270 y se encuentra en la categoría “Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico”

Para conocer la iniciativa popular de norma pincha el siguiente enlace https://bit.ly/3KjIK4c