Crónica 12-07-2018

Agricultores conocen cómo cultivar ají con baja carga de plaguicidas

El ají es una hortaliza muy cultivada por los agricultores del Valle de Alto del Carmen, sin embargo, se pueden ver afectados por determinadas plagas de insectos que afectan su producción y rentabilidad, motivo por el cual el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA Intihuasi, realizó un Día de Campo en el predio de Salvador Peña agricultor del sector La Vega, Alto del Carmen, en donde se estableció una Unidad Demostrativa que ha permitido a expertos del INIA trabajar en el predio logrando establecer estrategias de manejo integrado de plagas, trabajo que ha sido transmitido al agricultor y a sus pares en terreno.



El entomólogo del INIA Intihuasi, Dr. Claudio Salas, destacó la importancia de trabajar en una Unidad Demostrativa “el cultivo del ají en el sector de Alto del Carmen, se ha producido durante décadas a través de invernaderos tipo parrón, sin embargo, este tipo de estructura genera las condiciones apropiadas para el desarrollo de insectos plagas como la mosquita blanca. El aumento de las poblaciones de este insecto obliga a los agricultores a realizar aproximadamente 12 aplicaciones de insecticidas durante los cuatros meses que el cultivo permanece en el campo. Lo anterior, con el consecuente impacto económico y ecológico. A través de nuestra propuesta que considera la modificación del tipo de invernadero a uno de tipo capilla, y el uso de estrategias de exclusión e intercepción de insectos en el invernadero, hemos logrado reducir al mínimo el uso de insecticidas, mejorando la rentabilidad para el productor y minimizando el impacto ambiental“.



El trabajo en el campo ha permitido realizar capacitaciones a los agricultores del sector en el manejo integrado de plaga MIP y en la utilización de softwares especializados que generan pronósticos de infecciones causadas por hongos que pueden afectar la producción, lo cual ha llevado a trabajar respetando el agro ecosistema.



El Secretario Regional Ministerial de Agricultura de Atacama, Patricio Araya Vargas, señaló que “estas instancias son altamente importantes para nosotros, porque nos permite no sólo acercarnos a nuestros usuarios y conocer sus problemáticas, sino que además nos permite transferir conocimientos desde nuestros profesionales hacia los agricultores, que les ayudarán a implementar adecuadamente las técnicas de control para las posibles plagas que afecten sus cultivos”.



Edgardo Díaz Director Regional de INIA Intihuasi agregó “acercar la ciencia y la tecnología a los agricultores que más lo necesitan es el mandato entregado por nuestro Ministerio de Agricultura. Es gratificante ver como el trabajo dedicado de nuestros investigadores y los agricultores va rindiendo sus frutos, ya que luego de incorporadas las mejoras productivas que son guiadas por nuestros expertos, son los propios agricultores los que se transforman en referentes para sus pares, demostrandoles de forma práctica que mediante nuevos conocimientos y cambios en las técnicas de cultivo, es posible obtener una producción de buena calidad, amigable con el ambiente y con menores costos. Tambien es importante destacar que los beneficios se extienden a los consumidores quienes pueden adquirir productos agrícolas con mayor seguridad o inocuidad alimentaria, es decir alimentos más sanos. La ciencia y la práctica van de la mano, tal como lo demuestra hoy nuestro amigo Salvador Peña”.



Salvador Peña destacó el trabajo realizado en conjunto con el INIA “el apoyo del INIA ha sido muy bueno, he aprendido muchas técnicas, controlar insectos y las enfermedades de las plantas el invernadero. También, me ha servido para poder controlar las heladas y las lluvias, lo que me ha traído muchas ventajas. Estoy muy contento he recibido harto apoyo en aprender más de las plantas, sus plagas, enfermedades y las temperaturas”. La producción de Salvador Peña ha cumplido con los requisitos de una agricultura sustentable y responsable por lo que se ha diferenciado a través del sello INIA “Bajo en Plaguicidas”, trabajo que busca ser replicado dentro de los agricultores del sector quienes participan en el Día de Campo, siendo una instancia de aprendizaje en donde pueden ver en terreno y con un ejemplo claro, que sí es posible contar con una producción de baja carga de plaguicidas.



La Unidad Demostrativa se ha desarrollado gracias al proyecto financiado por el Gobierno Regional denominado “Aplicación de sistemas de detección temprana y control de bajo impacto ambiental de plagas y enfermedades en cultivos de hortalizas para la obtención de productos saludables”, el cual es liderado por el entomólogo del INIA Intihuasi, Dr. Claudio Salas.