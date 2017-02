Social 09-02-2017

AGRICULTORES DAMNIFICADOS POR INCENDIOS RECIBEN BONO COMPENSATORIO DE $1 MILLON DE PARTE DEL GOBIERNO

El Ministerio de Agricultura a través de INDAP, está realizando la entrega de Incentivos de Financiamiento Compensatorio a pequeños agricultores afectados por incendios forestales en el Maule.

El Ministro de Agricultura, Carlos Furche, realizó la entrega de incentivos de fortalecimiento productivo de hasta un millón de pesos, de libre disposición a cerca de 150 pequeños agricultores afectados por los incendios forestales en las comunas de Licantén, Hualañé y Vichuquén.

La iniciativa es parte de las medidas que el Gobierno a través del Ministerio de Agricultura e INDAP ha destinado para ir en apoyo de los agricultores que vieron dañadas o destruidas sus unidades productivas a causa del fuego.

En ceremonias realizadas en Licantén y Vichuquén se realizó la entrega de los cheques a los productores, actividad en la que participaron también la gobernadora de Curicó Cristina Bravo, el senador Andrés Zaldívar, el subdirector nacional de INDAP, Ricardo Vial, los alcaldes de Licantén Marcelo Fernández y de Hualañé Claudio Pucher, el seremi de agricultura Jorge Céspedes y el director regional de INDAP, Jairo Ibarra, entre otras autoridades.

El Ministro Furche destacó el esfuerzo que está haciendo el Gobierno para reaccionar después de los incendios. “Desde que empezó la emergencia hemos estado entregando ayuda a los pequeños productores y ahora, lo antes posible empezaremos a entregar un bono de reactivación productiva, porque lo que queremos es, en el menor tiempo posible, tengamos una situación como la que había antes del incendio porque queremos que no haya problemas en el empleo y en el ingreso de las personas”, señaló.

Además, el Ministro Furche dijo que la primera parte de la emergencia en la región del Maule ya está en retirada, pero garantizó el apoyo del Gobierno a todos quienes se vieron afectado por los incendios forestales. “Queremos darles las garantía a todos quienes han padecido los incendios de que vamos a seguir trabajando juntos en lo que viene durante los próximos meses, ahora con la idea de recuperar lo que perdimos y así poder seguir trabajando con ustedes como lo hemos hecho desde el primer momento”, dijo la autoridad

ENTREGAS EN OTRAS COMUNAS

Este bono compensatorio de apoyo inmediato dispuesto por el gobierno se traduce en la entrega de dinero en efectivo a las familias campesinas para que puedan adquirir lo necesario para satisfacer sus necesidades más urgentes, con el fin de que puedan ir recuperando su infraestructura productiva y otros requerimientos que tengan.

Este bono se entregó también a 90 agricultores de la comuna de Empedrado, 100 de Constitución y 20 de Maule.

Julio Riquelme, de Villa Cobín, comuna de Maule, perdió toda su producción de leña, un bosque y su producción agrícola. Él agradeció la pronta respuesta de las autoridades y el apoyo que el Gobierno les está brindando en esta emergencia. “No imaginé que me iba a llegar esta ayuda, no sabía qué hacer, no tenía siquiera ganas de trabajar. No pensé que iba a llegar esta ayuda y menos tan rápido. Le juro que no me imagine que iba a ser tan rápido. Y lo vamos a ocupar en lo más prioritario, en nuestros animales, en uniformes para los hijos, mi sueldo de febrero y marzo se perdió, la leña que vendía se quemó y esto será muy importante para mis familia y mis animales”

Marina Luna Díaz, sector de Mengocura, Empedrado, perdió su bosque y el alimento de sus animales. ”El fuego nos afectó mucho, se nos quemó el terrenito, se me quemaron los pinos que habían, grandes y chicos. Logré salvar una yunta de bueyes y tres caballos. Me gustaría comprar fardos y también un acumulador de agua y comida para las aves. Ahora yo me voy más tranquila con esta ayuda”, señalo la productora.