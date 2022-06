Agricultura 19-06-2022

Agricultores de Linares recibieron incentivos del plan siembra por Chile y conocieron programa de regularización de deudas

Cerca de 15 pequeños agricultores atendidos por la agencia de área INDAP de Linares, participaron, junto al director regional (s) de INDAP, Luis González, en una jornada informativa y de difusión de los alcances del plan Siembra Por Chile, impulsado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

En la actividad, realizada en dependencias del área INDAP de Linares, los(as) agricultores (as), conocieron el detalle de los aspectos principales que involucra este plan de apoyo y reactivación económica y además recibieron los incentivos de emergencia agrícola por sequía, que contempla esta iniciativa y que ascienden a $200.000 por agricultor y que están destinados a la compra de suplementación para la alimentación animal y apícola.

En total en la agencia de área de Linares, que atiende a las comunas de Linares, Colbún y Yerbas Buenas, son 562 los (as) agricultores (as) beneficiados (as) con estos incentivos de emergencia, por un monto total de $112.400.000

El director(s) de INDAP, también explicó el programa de Regularización de Deudas Siembra por Chile, que contempla el plan, y que permitirá apoyar a los usuarios de INDAP con su situación crediticia y que está enfocado tanto en quienes tienen créditos vigentes, como en aquellos que se encuentran en situación de mora.

“Este nuevo programa, que ya está disponible en las distintas agencias de área, considera la condonación del 100% de los intereses devengados y no pagados para usuarios INDAP morosos, pero también va a beneficiar a aquellos que se encuentran al día en sus compromisos crediticios”, dijo Luis González.

La iniciativa permite también, renegociar el saldo de las deudas morosas en un plazo de hasta 10 años, según la capacidad de pago de cada persona.

La autoridad de agro destacó que la tasa de interés para la renegociación de la deuda es la misma que se encuentra vigente al momento de la formalización, la que actualmente es de 0,5% anual para los créditos reajustables y de 3% para los no reajustables y no exige nuevas garantías.