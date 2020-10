Agricultura 23-10-2020

Agricultores de Longaví aseguran su riego con rehabilitación de tranque San Martín

Pequeños agricultores del sector de Paine en la comuna de Longaví, recuperaron el antiguo tranque CORA San Martín, a través de un trabajo de desembanque que fue financiado por el Programa de Riego Asociativo de INDAP.

La iniciativa consistió en el movimiento de 5.082 metros cúbicos de material sólido, permitiendo aumentar el volumen del tranque en un 12,15%, alcanzando un volumen final de acumulación de 41.831 metros cúbicos de agua, con la recuperación de más de 57 hectáreas.

Oscar Muñoz, director regional de INDAP, indicó que para el Ministerio de Agricultura y esta institución del agro, el riego es uno de sus principales lineamientos estratégicos. “Estamos comprometidos en apoyar a los pequeños agricultores para que cuenten con los recursos y las herramientas necesarias para que puedan acumular, conducir y distribuir el agua con fines de riego de la manera más eficiente posible. Por eso a través de nuestros programas de riego focalizamos importantes recursos para que los agricultores cuenten con mayor seguridad de riego y puedan realizar un uso mucho más eficiente de los recursos hídricos.”

La obra, recién recepcionada por parte de INDAP, beneficia a 240 regantes y a cerca de 475 hectáreas dedicadas principalmente a la producción de diversos frutales, como arándanos, frambuesas, también remolacha y cultivos tradicionales como maíz, trigo, avena, alfalfa, etc.

Silvia Astudillo, presidenta del Canal Primera Abajo, una de las beneficiadas con el proyecto, expresó la satisfacción que sienten al contar con esta obra lista para comenzar la temporada de riego. “Estamos más que felices porque el tranque estaba muy sucio, funcionaba a media máquina, tenía mucho barro, árboles a su alrededor y estábamos perdiendo el agua. Quedó espectacular y ahora vamos a poder regar con mayor facilidad, con más agua, no habrán peleas, porque cuando falta el agua empiezan las dificultades. Por eso creo que este año vamos a poder trabajar más tranquilos, pensamos que el tranque ya no se va a secar y los turnos de riego serán mucho más largos.”

Seis agricultores hicieron cabeza para para materializar este proyecto, los cuales recibieron un incentivo de INDAP de $29.866.262, además del aporte propio por $ $3.318.774