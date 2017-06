Crónica 06-06-2017

Agricultores del Tabaco defendieron su fuente de trabajo en la Comisión de Salud

- Productores fueron invitados a exponer sus cuestionamientos al nuevo proyecto de Ley sobre el tabaco que significaría el fin del cultivo en Chile



La sesión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados estuvo marcada por la presencia de los Agricultores del Tabaco, a través de un grupo de representantes de las mil familias ubicadas en las regiones de O’Higgins, Maule y Biobío.



En la oportunidad los productores fueron invitados a exponer su preocupación sobre el proyecto de Ley que busca regular nuevamente el consumo de tabaco en Chile.



De ocurrir tales modificaciones la empresa transnacional a la que ellos le entregan su materia prima terminaría su operación agrícola en el país, lo que provocaría que su fuente de trabajo e ingresos de toda la vida culminara abruptamente. Lo anterior resultaría un sinsentido puesto que, de no contar con tabaco nacional, las empresas no tendrían inconvenientes en importar.



En la instancia, los Agricultores del Tabaco fueron acompañados por el Alcalde de Chimbarongo, Marco Antonio Contreras, quien también expresó su preocupación dada la importancia económica del tabaco para la comuna y el impacto que generaría de aprobarse el proyecto de Ley. Chimbarongo es la principal comuna productora de tabaco Virginia del país, con 2.440 kilos, que representan el 46% del total nacional que asciende a 5.094 kilos.



También participó en el diálogo el Subsecretario de Agricultura, Claudio Ternicier, quien en su intervención, junto con exponer la relevancia de este cultivo en términos económicos y sociales, señaló la necesidad de considerar esta realidad en la definición del proyecto de Ley. Relacionado con lo anterior, en la comisión se indicó que, además de salud, la comisión de agricultura también discutiría el proyecto y sus impactos.



Durante la sesión, el Ministerio de Agricultura mediante sus representantes aclaró que los Agricultores del Tabaco no tienen posibilidades certeras de reconversión, pues el cultivo que más similitudes presenta a sus actuales ingresos son los frutales, que requieren inversión a 6 años mínimo y propiedad de tierras, factores que no calzan con el perfil de tabaquero. Ellos, si bien pertenecen a la Agricultura Familiar Campesina, no reciben apoyo de ninguna entidad gubernamental para producir.