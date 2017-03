Crónica 14-03-2017

Agricultores reiteran preocupación por reforma al código de aguas

Las temáticas que más se reiteraron, tanto en las exposiciones como en el debate que se realizó en Linares, tuvieron relación con algunos mitos que han sido instalados en esta reforma por quienes la propugnan como, por ejemplo, que los grandes agricultores son dueños del agua y que especulan con ella, cuando ha sido la propia Dirección General de Aguas quien ha señalado que la gran mayoría de los más de 400 mil los usuarios de agua son pequeños y medianos agricultores.

Del mismo modo, aquél que afirma que en Chile existe un problema de escasez hídrica, cuando la realidad internacional demuestra que en nuestro país hay mucha agua; de hecho, hay nueve veces más agua por habitante que el promedio mundial, el problema es que no se construyen embalses y el 84% del recurso hídrico que corre por los ríos se vierte en el mar sin ser usado para ninguna actividad.

Otras temáticas que también estuvieron muy presente en el análisis fueron la relacionada con el caudal ecológico, que provocará que en algunas partes del país no se pueda regar más allá de diciembre; el traspaso de atribuciones a la Dirección General de Aguas, que no estaría en condiciones de poder regular eficazmente la distribución del agua; y el cambio del término propietario por el de titular.