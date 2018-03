Crónica 29-03-2018

Agricultores y Sindicato de Planta Iansa Linares señalan que trabajarán por permanencia y piden ayuda del gobierno

Luego de las negociaciones en Santiago y conocidas las condiciones establecidas por Iansa, para la temporada 2019, dirigentes de productores remolacheros y el sindicato de trabajadores, se reunieron para reaccionar y analizar el contenido de este escenario.

Jorge Uslar, negociador de los remolacheros ante la empresa, señaló que “trabajaremos con todo para cumplir con esa cuota base de 5 mil hectáreas… si bien es cierto, para este año se sembraron 5.700, las condiciones de mercado pueden no entusiasmar a muchos, sobre todo a los pequeños agricultores. Por ello, estamos dialogando con el Gobierno, para analizar eventuales “ayudas”, como incentivar el cultivo. Lo que está claro es que si se logran menos hectáreas de esa cuota, la planta en Linares no funciona el 2019.”

En tanto, Ciro Tapia, presidente del Sindicato de Trabajadores, señaló que “es una situación muy compleja. Nosotros nos hemos comprometido ante la empresa, para mejorar nuestros rendimientos, les hicimos una propuesta, no fuimos a Santiago con las manos vacías ante la gerencia… haremos por nuestra parte, todo lo posible”.

A mediados de año, se podría conocer cuál es el escenario en materia de hectáreas a cultivar, lo que involucra según el comunicado de la empresa, garantizar esa cuota mediante los habituales contratos. Este jueves, el Alcalde de Linares, Mario Meza y parlamentarios de Chile Vamos, sostendrían una reunión en Curicó, con ejecutivos de Iansa, para conocer antecedentes pormenorizados de estas condiciones establecidas para la permanencia de Iansa en esta comuna.