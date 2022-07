Agricultura 16-07-2022

Agricultura monitorea posibles daños por evento de lluvias y nieve en el Maule

La seremi de Agricultura del Maule junto con sus servicios del agro asociados comenzaron el levantamiento de posibles daños en el agro producto del evento de lluvias y nieve de la madrugada del jueves. En la reunión de emergencia realizada esta mañana por la delegación presidencial regional y ONEMI, la autoridad agrícola regional, Ana Muñoz, explicó que si bien el frente tuvo condiciones inusuales para la zona, la mayor parte de la actividad agrícola está en este momento en receso invernal, pero no descartó que existan daños.

“Nosotros como Minagri a primera hora comenzamos el levantamiento de información con nuestros servicios sobre la situación de las y los agricultores. La mayor parte de la actividad agrícola, como frutales y viñas están en receso vegetativo por el invierno. Podría haber daño en cultivos de invierno como son las hortalizas y en materia de infraestructura podría haber daño en los invernaderos”, señaló.

También recordó que a pesar de las lluvias, que son una buena noticia para el agro, “la región sigue con déficit de lluvias, estamos hoy con un 5% de déficit respecto del histórico a la misma fecha. Esperamos que la nieve se mantenga para poder recuperar embalses”, agregó.

Reporte en terreno

El director regional (S) de INDAP, Luis González indicó que “actualmente estamos en proceso de catastrar a los agricultores afectados por este fenómeno de la naturaleza que habitualmente se produce en invierno, pero no en la zona del valle central ni el secano, estas son situaciones muy anómalas que tenemos que ver como institución. Actualmente, los agricultores más afectados son quienes tienen invernaderos porque la nieve ha roto sus techos y también se han afectados los cultivos como hortalizas principalmente. También hay afectación en cultivos al aire libre y los más perjudicados son los ganaderos porque los animales no pueden acceder al forraje”.

Con el avance de la jornada, las agencias de área de INDAP y las oficinas de los programas de desarrollo local (Prodesal) en los municipios están reportando los agricultores afectados, lo que ha permitido indicar una cifra preliminar de 450 pequeños agricultores con algún daño.

Las autoridades sectoriales recordaron que existen mecanismos habituales en el ministerio para atender las emergencias agrícolas en coordinación con el nivel central de los servicios y por eso el primer paso es realizar el catastro. En ese sentido, González recordó que “siempre desde INDAP se trabaja con un programa de emergencia y evaluando la cantidad de daño y porcentaje por agricultor posteriormente se generan procesos de apoyo”.

“Los agricultores deben acercarse a su asesor de INDAP o Prodesal si han tenido algún daño. Ellos deben tomar las medidas de resguardo, proteger a sus animales, revisar techos y bodegas para proteger sus insumos”, señaló la Seremi.