Crónica 31-03-2020

Agricultura refuerza medidas de aislamiento y flexibiliza instrumentos por covid-19

Nuevas medidas para fomentar el aislamiento social y con ello disminuir el riesgo de contagio, tomaron los servicios del agro en el Maule por la emergencia sanitaria producto del covid-19.

Así lo recordó la Seremi de Agricultura, Carolina Torres, quien está en permanente contacto vía remota con los directores y coordinadores del agro así como con los representantes gremiales y por rubros del mundo agrícola.

“Desde hace dos semanas suspendimos todas las actividades masivas como ceremonias, días de campo, talleres y seminarios, es decir, toda actividad que implique juntar a muchas personas. En los servicios del agro la atención es vía teléfono, correo o plataformas web. Se aplazaron cierres de concursos, se flexibilizaron instrumentos para no tener que concurrir a notarías y conservadores, se están entregando los recursos de pequeños agricultores directamente en sus cuentas RUT y se cerraron las reservas y parques nacionales entre otras medidas”, indicó la Seremi.

COORDINACIÓN CON SECTOR PRODUCTIVO

Hace dos semanas se establecieron las coordinaciones con el sector productivo para garantizar la continuidad de la cadena de abastecimiento. El Ministerio de Agricultura a través de ODEPA y en coordinación con la Seremi llevan el monitoreo de la existencia y movimiento de los productos de primera necesidad, ya sea de producción local y de importaciones. “Estamos concentrados juntos con el sector privado en garantizar el abastecimiento de alimentos y es por eso que seguimos monitoreando precios y existencias de productos, implementamos un manual de buenas prácticas para las ferias libres para que estas no se detengan pero apliquen medidas de resguardo y los funcionarios del Sag, con sus respetivos elementos de seguridad, están trabajando en las inspecciones de plantas y en todo lo que implique mantener la actividad primaria y agroindustrial”, agregó.

CASO INDAP MAULE

Por último, respecto de la presencia de un caso positivo de covid-19 en la dirección regional de Indap Maule que fue conformado por la autoridad sanitaria y el Intendente, la Seremi envió un mensaje de calma a los agricultores. “Quiero recalcar que la funcionaria no cumplía función de atención de público y que hace ya al menos dos semanas que dejamos de realizar actividades masivas. En el caso concreto de la funcionaria, las personas en relación directa con ella ya fueron contactadas como se indica en el protocolo, por lo tanto, no hay riesgo para los agricultores y las personas de terreno”, puntualizó.