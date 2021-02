Agricultura 02-02-2021

Agro maulino registra daños en frutas, hortalizas y afina catastro regional





Unos 800 pequeños agricultores serían los afectados preliminarmente por el frente del fin de semana, según el levantamiento de información que está realizando INDAP. Los cultivos más dañados serían uvas viníferas y arándanos por partidura de fruta, algunos trigos tardíos que se tienden por la lluvia y hortalizas como tomates y cebollas, indicó el Seremi de Agricultura del Maule, Luis Verdejo. La autoridad informó que se continúa catastrando también con el apoyo de Fruséptima para alcanzar otros segmentos de productores, medianos y empresariales.

El evento dejó en la región un superávit de agua caída de 1402% respecto a un año normal a la fecha con los mayores registros acumulados en Talca con 138,0 mm, Curicó con 72,7 mm y Linares con 68,8 mm.

“Tenemos algunos daños por hortalizas como cebollas y tomates, también daños en fruta, lo más afectado es el arándano, que se parte con el sol por eso se estima que de lo que quedaba por cosechar en la región se puede perder el 25%. También tenemos los trigos tardíos que se tienden cuando llueve mucho, ahí se habla de una pérdida de un 20% y algunas partiduras en la uva también. Tenemos frambuesa en esta época pero no se ha visto caída de fruta. En todos los casos, en todo tipo de cultivo la gente va a tener que fumigar para evitar daños por hongos”.

La autoridad señaló que además se reportaron daños entre los salineros de Vichuquén que perdieron su cosecha de sal y que los medianos agricultores han dado cuenta de pérdida de fruta en manzanos y duraznos con desganche y caída de árboles.

“Ahora estamos catastrando con los agricultores en este minuto ya que son bastantes en la región del Maule y se está viendo para ir con algún tipo de ayuda sobre todo de los más pequeños”, agregó el Seremi.

Canales sin problemas

En otro plano, la autoridad informó que no hubo daños en la red de canales: “podemos decir que la infraestructura de riego fue bien administrada y resistió a esta lluvia que fue muy potente. Esa noticia es positiva porque no tuvimos roturas de canales, que podría haber pasado también”, agregó.

Apoyos

En cuanto a la ayuda, Luis Verdejo indicó que a través de INDAP se buscará atender a los pequeños y para los medianos, se están estudiando algunas herramientas a través de CORFO con créditos FOGAPE o PAR pero se tienen que ver la magnitud de lo que ha ocurrido para ajustar los instrumentos e ir en ayuda de las personas.