Crónica 24-06-2020

Agroclimatólogo de la UTalca afirma que lluvias intensas se deben al cambio climático

· Déficit en la Región del Maule supera el 50%, precisa agroclimatólogo Patricio González.

· Experto sostiene que lluvias y granizos que han afectado a la zona tienen como origen un frente frío de corta duración.



“Las lluvias intensas caídas en poco tiempo son efecto del cambio climático”, así lo asegura el experto del Centro de Investigación de Transferencia en Riego y Agroclimatología (CITRA) de la Universidad de Talca, Patricio González, quien analizó las intensas precipitaciones que han afectado a gran parte de la zona centro y sur del país.

El agroclimatólogo sostiene que una de las características del cambio climático es que produce lluvias muy intensas en corto plazo. Resalta que los últimos sistemas frontales que han afectado a la Región del Maule, sobre todo en el sector de precordillera, han dejado entre 50 a 60 milímetros de precipitaciones en pocas horas. “Ese acumulativo ha permitido que algunos cauces de agua como el Radal Siete Tazas, vuelvan a reactivarse. Sin embargo, eso no garantiza que, en los próximos meses, si decaen las lluvias, no vuelva a secarse durante el verano”, enfatiza.

González recalca que la acumulación de nieve en las zonas altas es importante porque contribuye a generar agua en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, lo que hace posible que los cauces se mantengan activos. “Sin embargo, las precipitaciones que han tenido lugar a la fecha aún dejan un margen muy amplio de déficit de lluvia en el Maule, el que supera a un 50%”, dice.



FRENTE FRÍO

Respecto de los granizos y lluvias intensas que han afectado durante las últimas horas a la zona, el experto de la UTalca explica que su origen es un frente frío que afecta a la región, evento que calificó de “corta duración”, en el contexto del cual, no se descartan tormentas eléctricas.

Según un estudio del CITRA de la Universidad de Talca, las precipitaciones en la zona central de Chile podrían decaer en los meses de julio y agosto. A esto se suman dos factores –el cambio climático y el Fenómeno de la Niña- lo que podría generar un déficit entre el 40 y el 50% de precipitaciones, lo que significaría el año número 14 de mega sequía en el país.