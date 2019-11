Crónica 22-11-2019

Agroclimatólogo Patricio González Colville: “Noviembre se presenta como el más cálido desde que existen registros en la región”



El martes 19 de noviembre se registró una máxima en Talca de 35° C a las 16.10 horas. En los últimos 119 años de registro (1900-2010) en el siglo XX sólo en cuatro veces la temperatura máxima diaria había sobrepasado los 35° C: en 1921 (35° C); 1932 (36° C) 1936 (35° C) y 1957 (35.9° C). En lo que va del siglo XXI estos períodos se ha acortado, en 2007 Talca registró 36.4° C; en el 2016 fue de 37.2° C y ahora, 2019, fue de 35° C. Lo anterior indica que en solo 20 años del presente siglo se han producido 3 récord térmicos que en 100 años del siglo XX fueron 4 veces. Se suma a lo anterior que el 2016 se superó el antiguo registro de 35.9° C ocurrido el año 1957, al medirse 37.2 ° C.

Otro hecho indicativo del cambio climático es que la temperatura máxima promedio de noviembre de este año a la fecha es de 29.4° C, siendo la normal de 25.8° C. Lo anterior quiere decir que el actual mes se está presentando con 3.6° C más alta que lo normal, traduciéndose en el noviembre más cálido de los 119 años de datos en Talca.

Una consecuencia de lo anterior es que noviembre empezará a ser un mes de verano, por lo cual esta estación sumará 5 meses (noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo) y no tres, como ocurría el siglo XX.

Según los estudios realizados por Patricio González Colville (M. Sc.), investigador del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología (CITRA) de la Universidad de Talca, este verano podría traducirse en la estación más cálida en cuando a temperaturas máximas y olas de calor de los últimos 119 años, en la región del Maule. Al respecto se esperarían a lo menos tres olas de calor por mes, con peaks de temperaturas máximas que oscilarían entre los 39 a 40° C, fundamentalmente en los meses de enero y febrero, con humedades relativas en torno al 29%. El verano, propiamente tal culminaría el 31 de marzo.

Según este estudio la curva térmica máxima seguiría ascendiendo en los próximos años en verano al contrario de la tendencia pluviométrica que descendería, sumando más años a la actual mega sequía que ya suma 13 años, con un déficit de lluvias actual entre Valparaíso y el Maule del 70%.