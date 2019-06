Crónica 29-06-2019

Agroclimatólogo Patricio González: “El cambio climático en el Maule implica un riesgo para la agricultura”

El agroclimatólogo de la Universidad de Talca, Patricio González Colville, fue uno de los expositores en el Seminario “Cambio Climático y Transferencia Tecnológica”, que se dictó ayer en el Liceo Diego Portales de Linares.

En la oportunidad se refirió al cambio climático en el Maule, precisando que “el primer riesgo tiene que ver con las altas temperaturas, ya que es probable que en los próximos veranos tengamos temperaturas cercanas a los 40 grados, lo que es muy riesgoso para la salud, y lo segundo tiene relación con la falta de agua, debido a que en los próximos 5 años podríamos tener una crisis hídrica en la agricultura regional”.

El académico sostuvo que es necesario hacer un llamado a los agricultores y a quienes tienen que ver con las decisiones políticas “para que hagan un análisis realmente serio de lo que significa el cambio climático”.

“Se debe hacer una buena gestión para evitar que la agricultura que es la base de la economía en la región, pueda enfrentar un grave problema hídrico”, agregó.

González recordó que ya existe un importante nivel de sequía que ya lleva 12 años “y la zona maulina no podría soportar otros dos años más con sequía, sin caer en una crisis para la agricultura por la falta de agua. Por lo tanto es clave definir una política estratégica para reducir la vulnerabilidad”.

“En este momento no hay una Ley de Cambio Climático en Chile, la que recién puede salir en agosto, y eso puede producir un retraso en las decisiones políticas. Pienso que hay que adelantarse al problema, porque el clima no va a esperar. Por ejemplo no puede un tercio de la Región del Maule estar supeditada al camión aljibe, viviendo de agua prestada, cuando ya las norias se han secado. En rigor el problema climático es serio y riesgo, y debiese declararse a Chile como un país de emergencia climática”, subrayó.

2: El Seminario se desarrolló en el Liceo Diego Portales y contó con la asistencia de docentes del área ambiental de colegios de Linares.