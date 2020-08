Agricultura 26-08-2020

Agroclimatólogo UTalca: megasequía aún se mantiene



Pese a las precipitaciones, el académico Patricio González estimó que el déficit de lluvia llegaría al 30%.



Entre un 20 a un 30% de déficit de precipitaciones alcanzaría la Zona Central del país durante el presente año 2020, según un reciente estudio del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología (CITRA) de la Universidad de Talca. Estimación que aún se mantiene, según indicó el académico Patricio González.



El investigador agregó que la megasequía que afecta a gran parte de Chile y que comenzó durante el año 2007, persistirá. “De acuerdo a los modelos, el 2020 debiera terminar con un déficit entre un 20 a un 30%, no solamente en la Región del Maule, sino en toda la región central de Chile”, enfatizó.



No obstante, González añadió que las lluvias caídas durante el pasado mes de junio trajeron como consecuencia efectos positivos en dos regiones -la del Maule y del Biobío- las que muestran un superávit de nieve cercano a un 20%, muy por sobre las cifras de la zonas norte y central del país que aún mantienen un déficit del 45%. “Esta situación de superávit de nieve asegura de alguna manera que el riego esté dentro de lo normal, siempre que se cuide el agua y se utilice de forma racional”, dijo el experto.

LA NIÑA



El investigador sostuvo que las últimas lluvias caídas en parte de la Zona Central reducirán el déficit de precipitaciones del actual mes de agosto, sin embargo, no incidirán en el fin de la megasequía. Asimismo, planteó que desde septiembre y hasta el mes de diciembre “un evento frio de La Niña afectará a la Zona Central del país con un bloqueo de las precipitaciones”.

En cuanto a las precipitaciones en el Maule, González indicó que se trata de un sistema frontal con vientos que alcanzaron los 45 kilómetros por hora. Agregó que las precipitaciones podrían extenderse en el área hasta el día miércoles. “El martes solo habrá precipitaciones y recordemos que la Región del Maule presenta un déficit de un 23%, dado que solamente el mes de junio terminó con superávit. Julio tuvo un déficit de un 10% y el mes de agosto llevaba, hasta el domingo, un déficit del 90%”, dijo.