Crónica 12-12-2018

Agrónomos maulinos compartieron sus exitosas experiencias de emprendimiento

- Un grupo de 10 profesionales expusieron sus ideas de negocio, financiamiento y trayectoria en “Resiembra 2018”.

Abejas que son criadas sin químicos, el valor de las cepas de uvas patrimoniales, cervezas artesanales o estudios en torno a la buena utilización del agua fueron algunas de las diez experiencias que se expusieron en el primer seminario “Resiembra 2018”, que fue organizado por la Escuela de Agronomía de la Universidad Católica del Maule, en el Campus San Isidro, Los Niches.

Los ex alumnos que presentaron sus experiencias de emprendimiento y de investigación, corresponden a egresados desde el inicio de la carrera en 1998. Así lo destacó la directora de escuela de Agronomía, María Alejandra Yáñez: “Es el primer seminario en el cual se vinculó a los académicos, estudiantes y ex alumnos. Creo que este tipo de actividades engrandecen a nuestros estudiantes y a nosotros los académicos, ya que podemos visualizar lo que están haciendo nuestros ex alumnos y, a partir de ello, nos dejaron tareas”, dijo.

Y agregó que “Nos dimos cuenta que se encuentran trabajando en experiencias, en el extranjero y a nivel nacional. Para nosotros fue grato ver, que todos los expositores mostraron su sello de sostenibilidad, entregando mensajes a nuestros estudiantes y manifestaron el cariño por nuestra escuela. Pensamos que fue un éxito la primera versión de este seminario, ya que participó un 38% de nuestros estudiantes, los que señalaron que les gustó mucho vivir esta experiencia, y saber qué están haciendo los ingenieros agrónomos de la Universidad Católica del Maule”.

Ideas inspiradoras

Los agrónomos que participaron de este primer seminario, contaron sus experiencias laborales, incluyendo aciertos, con el fin de inspirar a los futuros profesionales.

Tal fue el caso de Heriberto Jara, egresado de la primera generación de estudiantes de Agronomía de la UCM, quien relató su experiencia en Estados Unidos, México y Perú, así como también contó sobre su actual emprendimiento relacionado con el cultivo de manzanas. “El consejo que les puede entregar a los estudiantes es que traten de adquirir experiencia, no pierdan el tiempo, porque hoy el mundo es muy competitivo y es necesario no solo saber conocimiento, sino contar con la parte práctica”, recomendó.

En este encuentro también estuvieron presente Luis Valenzuela, quien compartió su emprendimiento de cerveza artesanal; Jonathan Díaz, quien se refirió a la crianza de abejas de calidad sin productos químicos; Richard Guerrero y Álvaro Moreno, quienes tienen una empresa de servicios de Certificación en Denominación de Origen de uvas y vinos.

También expusieron Irina Díaz, quien se refirió a la revalorización del patrimonio vitivinícola de Chile a través de investigación, desarrollo e innovación; Ángel Salazar, quien habló de investigación participativa, en relación al programa de producción agroecológica en Los Ríos; Máximo Fuenzalida, quien expuso sobre la condición de suelo y cultivos y actitud de los agricultores respecto a la contaminación de Arsénico en el río Cachapoal y Rodrigo Pérez, quien expuso sobre su visión holística de dicha cuenca.

Finalmente, estuvieron Felipe Cornejo, quien se refirió a la condición de agua y cultivos y la actitud de los agricultores respecto a la contaminación de metales pesados y Claudio Navarro, quien habló sobre el control de gestión en cerezas.