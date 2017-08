Opinión 23-08-2017

Agroquímicos y bebés…. sus víctimas inocentes

¿Por qué el crecimiento económico casi siempre tiene dos caras? Una, es la que muestra las cuentas alegres de las ganancias por partes de los empresarios y la otra cara, es la cara de la gente humilde que debe afrontar con dolor los impactos y consecuencias de tal crecimiento.

Primero definamos algunos conceptos básicos.

Plaguicida es cualquier sustancia o mezcla se sustancias que se destina a controlar cualquier plaga, incluidos los vectores que transmiten las enfermedades humanas y de animales, las especies no deseadas que causen perjuicio o que interfieran con la producción agropecuaria y forestal. También se incluyen en esta definición las sustancias defoliantes y las desecantes.

Los agroquímicos se producen sintéticamente, para disminuir, controlar o erradicar una plaga o cualquier organismo patógeno en una planta o cultivo, incluyéndose entre ellos, las sustancias fitosanitarias como los herbicidas, insecticidas, fungicidas, entre otros, así como los fertilizantes. También se incluyen las fitohormonas o reguladores de crecimiento y actualmente complementado por la biotecnología (tecnología genética) que en algunos casos intenta conseguir especies más resistente a las plagas creando organismos modificados genéticamente.

El plan de la contrarreforma agraria, que en los tiempos de la dictadura despojó a los miles de campesinos asignatarios por la Reforma Agraria de los años sesenta y principios de los setenta, no promovió la vuelta de la producción agrícola al modo latifundista, sino a empresas de tipo latifundistas, las que para privilegiar sus ganancias económicas empezaron a utilizar todo tipo de agroquímicos sin medir sus consecuencias.

“Angelina nació y murió en el hospital de Talagante. No tenía cerebro. Su madre, Carolina Céspedes, de 25 años, lo supo desde el quinto mes de embarazo, cuando una ecografía confirmó la irreversible malformación congénita (anencefalia). También supo que esa dura prueba era el resultado de haber estado expuesta, durante largo tiempo, a los plaguicidas empleados por los agricultores de Isla de Maipo. Carolina enfrentó la situación con valentía, sabiendo que “esto no me está pasando sólo a mí, sino que también a muchas mujeres en todo Chile”.

Ajenos a este drama, los exportadores de frutas están felices. En la temporada 2003-2004 vendieron más de 210 millones de cajas, lo cual les reportó un ingreso que supera los 1.900 millones de dólares, cifra entre 10 y 11% mayor que la de la temporada anterior. El negocio mejoró con la puesta en vigencia de los tratados de libre comercio con la Unión Europea, EE.UU., y Corea del Sur. Entre otros beneficios, bajó el costo de los plaguicidas, cuyo uso en los sectores agrícola y forestal es consustancial al modelo agroexportador. La importación de estas sustancias químicas tóxicas se ha incrementado en 280%, desde 1998. Han ingresado en un año, 21.196 toneladas de plaguicidas, con un costo de 116,5 millones de dólares. Muchos de ellos, calificados como altamente peligrosos por la Organización Mundial de la Salud, prohibidos en otros países.

Lo que no está traducido en cifras es la cantidad de niños que, como Angelina, están naciendo con graves y múltiples malformaciones a consecuencia de la exposición de sus padres o madres a los plaguicidas, generalmente al trabajar como temporeros en cultivos de frutas y hortalizas destinadas a la exportación. Tampoco existe en los servicios de salud un registro nacional de abortos espontáneos y de enfermedades por intoxicación crónica, atribuibles a la misma causa. La tendencia es negar o poner en duda la vinculación entre plaguicidas y estos problemas que comprometen la salud y la vida, incluso de quienes aún no han venido al mundo. Sin embargo, numerosos estudios demuestran que estos agrotóxicos se acumulan en el organismo y pueden producir alteraciones genéticas, cánceres y afecciones al sistema nervioso central e inmunológico, lo que ha generado la necesidad de estudiar los efectos en la salud reproductiva de la población en edad fértil, ocupacionalmente expuesta.

Trabajos preliminares realizados en las regiones agrícolas, sugieren una asociación entre la exposición y un aumento de la prevalencia de malformaciones congénitas al nacimiento.

Desde 1996, el Hospital Regional de Rancagua, es miembro activo del sistema de vigilancia del Estudio Colaborativo Latino Americano de Malformaciones Congénitas (ECLAMC), reúne la información de varios establecimientos de distintos países, la que es centralizada y devuelta procesada a los miembros activos. Existen dos modalidades de vigilancia. Monitor, que reúne los diagnósticos de recién nacidos vivos y muertos portadores de malformaciones congénitas y la modalidad de casos y controles, que permite la recolección pareada por sexo, momento y lugar, de nacimiento y antecedentes familiares, según una encuesta prediseñada. Después de 24 meses de estudio se analizaron los datos para evaluar la asociación de malformaciones congénitas con exposición crónica a pesticidas.

En el período estudiado, se registraron 543 casos de recién nacidos portadores de malformaciones congénitas, que para un total de 10. 984 nacimientos, representa una tasa de prevalencia de 41.24 por cada mil nacidos vivos. Los diagnósticos en recién nacidos vivos, se distribuyeron en 275 casos de recién nacidos portadores de deformaciones mayores y 160 casos diagnosticados como portadores de deformaciones menores.

Los siguientes son los casos con deformaciones mayores:

Anencefalia y anomalías similares (7), espina bífida con o sin hidrocefalia (19), otras anomalías del SNC (22), anomalías de cuello, cara y oído (5), anomalías bulbo arterioso y septum (16), otras anomalías congénitas del corazón (6), otras anomalías del aparato circulatorio (2), fisura del paladar y labio hendido (14), otras anomalías del aparato digestivo (5), anomalías de órganos genitales (14), anomalías del aparato urinario (37), ciertas anomalías osteomusculares (14), otras anomalías de los miembros (30), otras anomalías del sistema osteomuscular (14), anomalías congénitas del tegumento (2), anomalías cromosómicas (44), otras anomalías congénitas (13).

Se reconoce que la toxicidad de los pesticidas puede resultar de un efecto teratógeno por exposición “in útero” del sujeto en formación, o mediante acción mutagénica en los gametos de los progenitores, o en etapas tempranas de la gestación.

Son las cifras del sacrificio humano que debemos detener y la posible extinción de las abejas, que ni a los gobiernos y menos aún a los empresarios les interesa exhibir, pero que nos convoca a reflexionar y buscar nuevos modelos de desarrollo de prosperidad tomando en cuenta el bienestar y la felicidad de toda la comunidad.



(Carlos Cabezas Gálvez, escritor y ensayista)