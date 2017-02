Social 10-02-2017

Agroseguros pone a disposición de agricultores diversos seguros con subsidio estatal que cubren incendios

Para las regiones afectadas por este tipo de siniestros a principios de este año, el monto asegurado superaría los US$50 millones en seguros con subsidio estatal.



En términos de disponibilidad de seguros y considerando la catástrofe por la que la zona centro-sur del país está atravesando en materia de incendios, el Director Ejecutivo de Agroseguros, Camilo Navarro, informó que el año 2016 entraron en vigencia y están operativos al día de hoy un número de seguros que cubren este tipo de siniestro, tales como el Forestal, Apícola e Incendio con adicionales para Frutales.



Navarro agregó que incluso ya venían operando los seguros para cultivos anuales, que consideran incendio (sementera) además de los seguros para ganado ovino y bovino. De hecho, toda la información de contratación para ellos está en nuestra página web www.agroseguros.gob.cl.



“Para las regiones afectadas, en seguros con subsidios, estarían asegurados más de US$ 50 millones. Ahora, de acuerdo a la información que nos han compartido la mayoría de las compañías, los montos asegurados, en las 61 comunas más afectadas, donde se concentra el 99,6% de las hectáreas incendiadas, superarían los US$ 280 millones”, precisó.



En el caso del seguro forestal se han recibido 11 denuncias de siniestro en la compañía HDI Seguros, el monto asegurado para estas pólizas es de $ 2.200 millones (US$ 3,4 millones) correspondiente a 1.498 hectáreas. En región del Maule, sólo dos siniestros se han denunciado a la fecha.



Explicó que se está desarrollando un arduo trabajo junto a INFOR para incentivar cada vez a más entre pequeños propietarios forestales la certificación de sus plantaciones, con el sello SAFOR, y a su vez, la contratación de seguros, ya que “si uno analiza las plantaciones forestales, el 60% de la superficie está asegurada y pertenece a las grandes y medianas empresas forestales (> 5.000 has c/u) que apenas superan las 500 pólizas en todo Chile. Hay otros casi 16 mil pequeños propietarios forestales, que no tienen seguros, porque el costo del mismo para ellos es muy alto”.



Finalmente, Navarro destacó, que la Gestión de Riesgos debe ser incorporada por todos los agricultores y propietarios forestales en la planificación que hacen de sus negocios, deben invertir tanto en mitigadores como en la transferencia de riesgos.