Social 15-08-2020

Agrupación de Artesanos “Alywen de Longaví” reciben ayuda del municipio

Continúan las ayudas sociales por parte de la Ilustre Municipalidad de la comuna, en esta oportunidad, se entregó ayuda social consistente en una caja de mercadería, un vale de gas de 15 k, y un aporte monetario de 60 mil pesos, para los doce miembros de este grupo de artesanos que trabajan comercializando su productos en “Las pérgolas”, lugar ubicado frente al terminal de buses de la comuna, y que por estos tiempos de pandemia, las ventas han disminuidos considerablemente, afectando la vida familiar y laboral, de este grupo de personas dedicadas a la artesanía.

Mónica Rojas Martínez, de la localidad de Vega del Molino, artesana en telar mapuche, y telar decorativo, señaló que ahora en tiempos de pandemia, “ha sido más complicado para nosotros, solamente hemos comercializado los productos a través de redes sociales, mi página en facebook es telares Suyai,.Esta ayuda no las esperábamos, a mí me avisaron esta semana, y esta ayuda viene muy bien, porque en estos momentos estamos más necesitados, y estamos muy agradecidos, cualquier ayuda a los artesanos, siempre es bienvenida”.

Claudio Bozo Correa, artesano reconocido en la comuna, por su trabajos en Hierro, señaló que él trabaja con todo tipo de fierro en desuso, como herraduras, y todo tipo de fierros que la gente no utiliza, yo lo trasformo en artesanía, como águila, quijotes, y un sinfín de trabajos, “Hoy día no hemos podido trabajar por el Coronavirus, y estamos muy agradecidos por la ayuda, es bueno que se preocupen por nosotros, y vamos estar siempre agradecidos por la preocupación”, afirmó.