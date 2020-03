Social 07-03-2020

Agrupación de Discapacitados de Linares valoró proyecto de INFOR Maule que habilitará Sendero “inclusivo y accesible” en Humedal de Juan Amigo



El circuito de 400 metros se encuentra en bosque de incalculable valor ecológico y patrimonial -ubicado a 45 kilómetros de Linares- donde abundan especies arbóreas centenarias.



Entusiasmados y agradecidos se mostraron los representantes de la Agrupación de Discapacitados Adultos de Linares (ADALI) con el proyecto del Sendero “inclusivo y accesible” que INFOR inaugurará próximamente en el humedal de la localidad de Juan Amigo.



A juicio del presidente de ADALI, Pedro Acuña, este es un sueño hecho realidad para las personas que tienen discapacidades y, por ende, no pueden adentrarse en la precordillera linarense. “La forma en que nos movilizamos no puede ser un problema para que podamos recrearnos. Agradecemos a quienes hicieron posible esta iniciativa y así recorrer sin problemas este bello lugar”, aseguró el directivo.



Por su parte, Pedro Arriagada Cameratti, socio fundador de ADALI, aseguró que esta obra “alegrará y motivará a miles de discapacitados de la región y el país que tienen pocas posibilidades de recorrer parques naturales o bosques, especialmente en el Maule, donde no hay senderos inclusivos en zonas precordilleranas”.



Arriagada, quien fue invitado por INFOR -institución adscrita al Ministerio de Agricultura- a realizar una visita de evaluación del sendero, para conocer sus niveles de accesibilidad para personas con movilidad reducida, dijo estar realmente emocionado de haberlo recorrido en su silla de ruedas.



“Esto es maravilloso. Realmente conmovedor. Pasaron años para que volviese a recorrer un bosque y pasar bajo árboles centenarios, mientras escuchaba las aves. Lo que está haciendo INFOR y el Gobierno Regional por los discapacitados es un ejemplo. Agradezco que me hayan invitado a este recorrido, donde pude hasta abrazar un árbol, lo que no había hecho hace 50 años. Es un sueño para quienes, como yo, tienen movilidad reducida y no tienen posibilidad de adentrarse en un humedal”, sentenció el dirigente social.



Por su parte, el Encargado de INFOR Maule, Víctor Barrera, agradeció las expresiones del Fundador de ADALI, asegurando que este sendero de 400 metros se convertirá no sólo en un hito para el turismo local, sino también para la promoción de la inclusión y la accesibilidad, pues también se habilitarán en su ruta reseñas en lenguaje Braille.



“Cuando desarrollamos acciones de promoción del Achibueno, las hacemos pensando que sea visitada por la mayor cantidad de personas posibles… Aún más por quienes tienen pocas opciones de recorrer un sendero. No queremos que las limitaciones físicas le prohíban a alguien transitar por este bosque de enorme belleza y riqueza ecológica. Todos: niños, adultos, ancianos, sea cual sea su condición, deben ser testigos y disfrutar de esta área turística, de carácter ecológico y educativo”, sentenció Barrera.



Las palabras del Encargado de INFOR Maule, encontraron eco en el Consejero Regional, Rodrigo Hermosilla, quien garantió que el Sendero del Humedal de Juan Amigo se convertirá en un espacio educativo y esparcimiento para personas que tienen algún tipo de discapacidad física y nunca pudieron adentrarse en un bosque.



“INFOR está dando una hermosa señal para que personas con capacidades diferentes también puedan disfrutar de la precordillera de Linares. Como Gobierno Regional estamos contentos de ver que el sendero podrá ser recorrido por ellos y que disfrutarán junto a niños y jóvenes de este hermoso espacio natural y patrimonial que, a través de estas acciones, será integralmente aprovechado y conservado”, concluyó Hermosilla.