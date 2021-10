Deportes 15-10-2021

Agrupación de ex jugadores de Iberia realizará evento deportivo para ayudar a Luis Pacheco, ex jugador de Deportes Linares



Partido amistoso está programado para el sábado 23 en la cancha Batuco



El empresario Carlos Méndez, es uno de los artífices de este evento solidario, para apoyar con un granito de arena y homenajear en vida, que es lo más importante, al ex jugador de Deportes Linares, Luis Pacheco, que fue un referente de la institución albirroja

. “Estamos comprometidos con la figura de Pacheco, ojalá que el municipio también se sumen a esta actividad. Vamos a realizar un partido amistoso con los ex jugadores de Iberia, de aquellos años, donde nos vamos a enfrentar a la generación dorada de Deportes Linares, a partir de las 13:00 horas en la cancha Batuco. La entrada tendrá un valor de sólo mil pesos”, indicó .

En tanto, Sergio Riquelme, integrante de la agrupación ex iberianos de la ciudad de Los Ángeles, dijo que “nosotros queremos entregar un galvano al compañero de profesión como fue Luis Pacheco, en aquellos años donde se enfrentó con muchos jugadores de Iberia, recodando viejos tiempos, anécdotas y esas vivencias de camarín. La delegación de Iberia, estará integrada, por mencionar algunos ex jugadores, por Marcelo Aspe, Ricardo Tornería, Manuel Rocha, Mario Miranda, en fin. Estos ex jugadores de Iberia, cada vez que realizan actividad deportiva, tiene por finalidad apoyar a ex compañeros de profesión que no lo están pasando bien. La finalidad es en vida, entregar un reconocimiento, valorando la trayectoria de aquellos que brindaron tremendos espectáculos en esos años memorables del balompié nacional.

Es de esperar que la comunidad nos pueda acompañar, principalmente a quienes vieron jugar a Luis Pacheco , que en su puesto como defensa no pasaba ni el viento” .

Reiterar que la actividad deportiva, está programada para el sábado 23 de octubre desde las 13:00 horas en la cancha del Club Deportivo Juventud Batuco y el valor de la entrada es de mil pesos.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo