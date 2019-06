Crónica 09-06-2019

Agrupación de productores se registra en el SAG y podrá certificar sus productos con sello orgánico

La Asociación de Productores Orgánicos y Agroecológicos del Maule recibe de parte del Servicio Agrícola y Ganadero Resolución que los registra ante el SAG como productores orgánicos, lo cual les permitirá certificar bajo normativa nacional orgánica a sus 44 asociados, siendo la primera agrupación con esta condición en la región.

En una ceremonia en la cual asistieron más de 20 productores orgánicos, se llevó a cabo la entrega del documento SAG que registra a la asociación y la habilita para certificar a sus productores asociados bajo la Normativa Nacional Orgánica.

La Asociación Cultural y Social de Productores Orgánicos y Agroecológicos del Maule, nace el año 2015 y está conformada por productores certificados orgánicos y de productores que utilizan prácticas agroecológicas. Dentro de sus objetivos están el promover el comercio local, apoyar a la pequeña y mediana agricultura orgánica y agroecológica local, incentivar la transferencia tecnológica entre productores y entidades técnicas y generar vinculación entre el sector público y privado, entre otros.

“Esto permitirá que la organización certifique a sus productores asociados y estos puedan comercializar sus productos etiquetados como orgánicos en el territorio nacional y contar con el sello que dará garantías de calidad a los consumidores”, así lo mencionó Luis Arturo Villanueva, Encargado Regional de Recursos Naturales Renovables del SAG.

Por su parte Gastón Fernández, Presidente de la Asociación de Agricultores Orgánicos, señaló en relación a la comercialización y exportación de productos con sello orgánico que “existen muy pocas empresas certificadoras en Chile porque tienen que estar relacionadas con empresas extranjeras reconocidas mundialmente, porque si no los productos no se exportan y no son reconocidos como orgánicos afuera y eso es muy caro”.

Eric Paredes, Director Regional (s) del SAG, quien hizo entrega de la resolución a la asociación de productores orgánicos, destacó la importancia de este registro dado que “en el país existen 18 organizaciones registradas ante el SAG, siendo la Asociación Cultural y Social de Productores Orgánicos y Agroecológicos del Maule, la primera en registrarse de la región”.

Para denominar un producto orgánico, se debe cumplir con la Ley 20.089 que crea el Sistema Nacional de certificación de Productos Orgánicos Agrícolas, y es el Servicio Agrícola y Ganadero la autoridad competente que fiscaliza el cumplimiento de la Ley y su Normativa complementaria.