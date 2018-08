Política 16-08-2018

_Agrupaciones de Derechos Humanos lamentan “negacionismo” de ciertos sectores a secuelas de la dictadura

Ante la renuncia del último Ministro de Cultura y declaraciones varias, las Agrupaciones de ex Presos Políticos y Exonerados de la Provincia de Linares, lamentaron el clima de sectores que quieren desconocer las graves violaciones a los derechos humanos en dictadura.

César Leyton, Pedro Rojas y otros personeros, indicaron que “es una verdad que no se puede ocultar, hay un negacionismo”. De paso, recordaron que mantienen cuestionamientos al diputado Ignacio Urrutia (UDI) y al ex senador y hoy Ministro de Justicia, Hernán Larraín.

Las Agrupaciones insisten que, en causas de Derechos Humanos, “queda mucho aún pendiente en encontrar restos de detenidos desaparecidos, juicio y castigo” e insisten en la erradicación de la plazoleta Augusto Pinochet.