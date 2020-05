Editorial 09-05-2020

Aguas subterráneas



La Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados, en sesión telemática y presencial, aprobó, por unanimidad, el proyecto de ley originado en moción que modifica el Código de Aguas para establecer un área de protección en beneficio de los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas.



La medida, que busca hacer frente a la sequía y a la escasez hídrica, especialmente en zonas rurales que utilizan el recurso para consumo y subsistencia, amplía el radio de las áreas de protección, de tal manera que las aguas subterráneas no sean afectadas por otras actividades aledañas; manteniendo así, la disponibilidad y sustentabilidad de los acuíferos.

El proyecto tiene como idea matriz fijar un radio mínimo del área de protección de los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas a la que se refiere el artículo 61 del Código de Aguas.



Algunas de las modificaciones son que define la forma en que se constituirá el área de protección, especificándolo en el caso de los pozos, tal cual hoy se encuentra regulado en el Reglamento de Aguas Subterráneas.

Establece que el área de protección no puede ser inferior a un radio de 1000 metros, pudiendo autorizarse un radio mayor en casos fundados, como, por ejemplo, respecto de derechos de aprovechamiento cuyos titulares sean comités o cooperativas de agua potable rural.

En condiciones de sequía declarada, faculta a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas de comités o cooperativas de agua potable rural, constituidos con anterioridad a esta ley, a solicitar la ampliación del radio de protección a no menos de 1000 metros, modificando así, el originalmente otorgado mediante la resolución respectiva.