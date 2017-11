Deporte 12-11-2017

Ahora fue el turno de la Directiva de la AFAL Homenajearon a los seleccionados de fútbol sub15 que estarán en el nacional de Arica

Técnico Albert Chacón deberá entregar nómina de los jugadores este miércoles

Cerrando un nuevo ciclo y dando inicio a la expedición Arica, fueron distinguidos por parte de la directiva de la asociación Linares de Fútbol Amateur, que preside Octavio Fuentes. A la cita llegaron los jugadores de esta categoría que ganaron recientemente las eliminatorias regionales y lograron los pasajes al torneo nacional de la serie sub15, cita en la cual estarán las mejores selecciones de nuestro país.

Fuentes, agradeció el compromiso de los jugadores que permitió que la selección de la AFAL,sub 15 obtuviera el título a nivel regional: “ fue una noche especial donde les entregamos a cada uno de nuestros jugadores un reconocimiento por esta hermosa copa , pero también aquí comenzamos una nueva era donde le hemos dado todo el respaldo al cuerpo técnico que dirige Albert Chacón , para que elija a los elementos que van a representar a la Región del Maule , en esta cita futbolística buscando el objetivo central que es la Copa a nivel nacional, puesto que algunos de estos jugadores ya tienen experiencia porque estuvieron presentes hace un tiempo en torneo nacional que se realizó en la ciudad de Curanilahue en categoría sub 13. No queremos que nuestros seleccionados vayan a pasear”.

Sobre el financiamiento, esperan que el alcalde Mario Meza y los concejales puedan ayudarles económicamente, porque en la administración del ex alcalde Rolando Rentería, se les entregó una subvención que superó los 3 millones de pesos. “Tenemos confianza en que el edil no nos dejara solos en este desafío, porque no sólo vamos a representar a la región sino también a la ciudad de Linares. La próxima semana queremos reunirnos con el edil porque estamos a menos de dos meses para el campeonato nacional en la ciudad de Arica”, afirmó el dirigente..

En este nuevo proceso el estratega tiene toda nuestra confianza y apoyo. Nos vamos a reunir con el presidente de ANFA región del Maule, para conocer oficialmente cual será el aporte que nos corresponde por haber conseguido este título regional.

José Valenzuela, capitán de la selección sub 15, en este proceso está consciente que desde ahora parte un nuevo ciclo: “estamos mentalizados en hacer un buen papel en el nacional y sumar la copa que ha sido esquiva para nuestra asociación. No tenemos que perder la fe porque esta generación es dorada y tiene hambre y sed de triunfos”.

Para el técnico Albert Chacón, este equipo se jugará la opción con todo en la ciudad de la eterna primavera: “hemos empezado con nuestro trabajo bien específico para llevar a los mejores jugadores de la región, buscado aquellos refuerzos que sean un verdadero aporte. El próximo miércoles daremos junto al cuerpo técnico la nómina oficial de los jugadores que estarán en este nacional. Sé que no será fácil entregar la nómina de quienes conformaran el plantel que viajara a la ciudad de Arica, porque tendré que dejar en el camino a unos 10 jugadores con los cuales iniciamos este proceso que nos llevó a un buen puerto. Los niños tienen claro que esto es por rendimiento y tendremos a los mejores para luchar por el título. Agradecer también a la gente del estadio Tucapel Bustamante, que siempre nos han dado todas las facilidades para continuar con nuestra incansable preparación”.

El campeonato nacional de fútbol en categoría sub 15, en la ciudad de Arica, comienza el 10 de enero de 2018.

(Gerardo Domínguez, Redactor Deportivo)