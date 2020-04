Opinión 22-04-2020

Ahora les toca a ellos







Algunas veces, veo videos que me aporten positivamente, entre ellos de animales y aves del mundo de hoy. Unas nutrias lavando su cara y bañándose felices en un estanque vacío, o bandadas de aves traviesas jugando en orillas de la playa, un venado corriendo por la playa también. Entonces me pregunto, que los hace tener esta conducta, tal vez le temían al ser humano, no hay ruidos, como sea ahora les toca a ellos. Enternece su comportamiento en libertad, diversión y disfrute. Como sabemos todos las especies se extinguen y la no conciencia de sus cuidados y seguridad peligran, en manos de quienes no los aprecian y no los aman, siendo maltratados y en cautiverio. También está la otra cara de la moneda, hay personas que han dedicado parte de su vida al cuidado y protección de ellos localmente, a nivel país y mundialmente.

Recuerdo haber visto un reportaje de una doctora, que estudiaba y vivía con los chimpancés, los alimentaba y se le colgaban de su cuello se formaba un lazo indestructible entre ellos, eran de mucha ternura verlos alimentar sus crías, compartir entre ellos o simplemente colgarse de los árboles, en mis sueños viajeros desee estar ahí, como nos enseñan a los humanos.



Hay muchos ejemplos, empezando por las mascotas en casa, con el cariño que le dan sus amos, demuestran con piruetas o se cobijan a su lado, seguirán estos seres maravillosos dando ejemplos de lealtad, generosidad, libertad y un vivir en plenitud.





(Iris Bobadilla)