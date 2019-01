Política 17-01-2019

Ahora son los Pescadores Industriales que protestan contra la Ley de la Jibia

Los pescadores industriales interrumpieron el tránsito con barricadas en Avenida Colón de Talcahuano y el acceso de la Ruta Interportuaria, en reclamo porque el Gobierno no ha enviado al Tribunal Constitucional la ley que regula la extracción de la jibia.

Debido a las barricadas, intervino personal de Fuerzas Especiales de Carabineros.

Los manifestantes aseguran que el Ejecutivo se comprometió a derivar el texto aprobado por el Congreso el pasado 8 de enero, pero aún no ha cumplido.

Según los trabajadores, la norma despachada del parlamento los perjudica porque sólo permite la extracción artesanal del molusco. La regulación sólo autoriza el uso de una potera o línea de mano como aparejo de pesca. Si se utiliza otro medio, la multa ascendería a 500 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), el decomiso de las especies y los productos derivados de la extracción.

Recordemos que en contraste, los pescadores artesanales del Maule y Biobío, se han manifestado también, en apoyo a la Ley de la Jibia, que prohíbe la pesca de arrastre y exigiendo del Gobierno, no envíe el proyecto ya aprobado en ambas cámaras, al Tribunal Constitucional.