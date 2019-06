Opinión 07-06-2019

Aires de Cambio

Quienes pasamos los 40, recordamos vivamente aquellos días de invierno en que el aire de Santiago era simplemente irrespirable y no pocas veces había que quedarse en la casa para evitar las enfermedades respiratorias. Aunque desde hace décadas se han implementado numerosas medidas, desde la restricción vehicular hasta la prohibición del uso de la leña, hasta el presente parece ser un problema insoluble.



No es casual que la mayor preocupación ambiental para los chilenos sea la contaminación del aire. La percepción de los chilenos es confirmada por informes internacionales, que ubican a nueve comunas chilenas entre las diez ciudades sudamericanas más contaminadas.



Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en Chile mueren seis mil personas al año por contaminación ambiental, mientras que a nivel mundial el 92% de los habitantes no respira aire limpio, pereciendo por esta causa más de siete millones de personas en el mundo entero. De esta cifra, 300 mil decesos se producen en el continente americano y casi cuatro millones en la región de Asia y el Pacífico.



Por esta razón, este año el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra cada 5 de junio desde 1972, estará dedicado a la lucha contra la contaminación del aire y China será el anfitrión global de este evento. Según ONU Medio Ambiente, China se ha convertido en un nuevo líder de la acción climática, por su alto y sostenido crecimiento en energías renovables y movilidad eléctrica.



En un año clave para las decisiones mundiales frente al cambio climático, el Día del Medio Ambiente es una oportunidad propicia para que nosotros, los ciudadanos, impulsemos a los gobiernos y a la industria a dar una respuesta más rápida y efectiva a esta emergencia global, especialmente teniendo en cuenta que la contaminación del aire es generada, entre otras fuentes, por el uso de combustibles fósiles, incidiéndo directamente en el cambio climático y haciendo a nuestro país más vulnerable a sus efectos adversos.



En el caso de Chile, la principal fuente de contaminación del aire en las ciudades del centro sur del país es la calefacción de las viviendas por leña, particularmente por el uso de leña húmeda, a lo que se suman las emisiones del sector transporte y las actividades industriales, lo que nos ha posicionado en el podio del triste ranking de las ciudades con mayor polución atmosférica de Sudamérica.



Si bien se han desplegado esfuerzos y distintos instrumentos del Estado para hacer frente al problema, el avance ha sido lento e insuficiente. Chile aún no cumple con los estándares establecidos en las normas de calidad primaria y secundaria vigentes. La calidad del aire continúa siendo un serio problema en el Gran Santiago, pero en Osorno, Coyhaique y Valdivia, la contaminación en el período invernal alcanza niveles insostenibles.



Es por eso que la próxima COP 25 representa una gran oportunidad no sólo para visibilizar los problemas ambientales que nos aquejan, sino también para lograr mayor conciencia ciudadana en torno a los cambios que cada uno de nosotros debe hacer para mejorar el aire que respiramos y, de paso, reducir el avance del calentamiento global.



Es también una gran oportunidad para potenciar las inversiones que nos permitan tener acceso a combustibles más limpios y a precios accesibles, de manera de avanzar en la protección del entorno y la salud de nuestra población.



Desde que Chile inició su camino al desarrollo, respirar aire limpio se comenzó a volver un lujo y un recuerdo remoto de tiempos ambientalmente mejores que pareciera que no volverán. Pero entre el acostumbramiento a las nuevas condiciones atmosféricas y nuestro pesimismo endémico, algunas buenas noticias como el Plan de Descarbonización de la matriz energética, anunciado esta semana por el presidente Piñera, parecen mostrar una luz al fin del túnel.



Respirar aire limpio es un derecho esencial. Un derecho entre los más básicos que asisten a las personas y del cual, por obvio que parezca, no nos podemos olvidar.



Porque las cosas que damos por descontado, por sabidas se callan y por calladas se olvidan.





(Giovanni Calderón Bassi, Director Ejecutivo, Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático)