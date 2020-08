Deporte 22-08-2020

Ajedrecista de Chanco disputa olimpíada online con la selección chilena infantil



Julia Figueroa de 15 años, integra la selección nacional que participa en la I Olimpíada virtual dividida en 4 ligas. Nuestro país ganó la liga 3, ascendiendo automáticamente. Mindep-IND apoyó a la deportista con ropa deportiva.





En tres Campeonatos Mundiales de Ajedrez ha competido Julia Figueroa Bernal de 15 años, crédito maulina en los Juegos Nacionales Deportivos Escolares realizados el año pasado.

Ha ganado experiencia en el denominado “juego de reyes” en los torneos planetarios de Italia, India y Grecia.

Debido a la pandemia por Covid-19 que afecta a la humanidad, se ha mantenido en su hogar con pautas online que le envía su técnico desde Estados Unidos.

Sin embargo, días pasados recibió una convocatoria para integrar la selección nacional infantil que por estos días participa en una inédita Olimpíada Mundial de Ajedrez virtual.

Hasta su domicilio ubicado en la comuna de Chanco, Mindep-IND le hizo llegar ropa deportiva que la identifica como representante maulina.

Sobre el particular, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez indicó “Julia (Figueroa) es una deportista de mucho esfuerzo. Comenzó a los 10 años en el ajedrez, un deporte que ha crecido en adeptos durante este tiempo de pandemia y que ayuda a superar el estrés y la ansiedad. En ocasiones anteriores como Mindep-IND, le apoyamos con los pasajes para sus viajes a otras ciudades a competir, como también el Gobierno Regional le aportó en su momento a través de proyectos para estar presente en los Campeonatos Mundiales a los cuales le ha tocado participar. Para esta Olimpíada online, le hicimos llegar nuestro buzo deportivo de la Región del Maule que la identifica ante el mundo, así que le deseamos mucho éxito”, dijo la autoridad del deporte regional.

La Olimpíada de Ajedrez online se divide en ligas.

Chile quedó en la Liga 3 con Bolivia, Dinamarca, Jamaica, Mauritania, Uruguay, Venezuela, Túnez, Mozambique y Puerto Rico, logrando el primer lugar que le permitió subir a la liga 2.

Respecto a este torneo, la joven ajedrecista maulina Julia Figueroa Bernal manifestó “es una olimpíada donde Chile comenzó jugando en la liga 3, que ya es un avance porque en la liga 4 están los países de menor nivel. Logramos ganar la liga 3 y avanzar a la liga 2 con Croacia, Islandia y Noruega, lo que demuestra que estamos en un muy buen nivel internacional. Para mí es un orgullo que me hayan llamado a ser parte de la selección nacional, ya que me dijeron que me necesitaban. Tengo 15 años, así que es un orgullo. He adquirido mucha experiencia. La presión de jugar este tipo de campeonatos, es de otro nivel. Ya no estoy jugando por mí, sino que por el equipo y por mi país. Reitero, muy orgullosa” sostuvo en su sencillez.

A raíz del confinamiento, en el mundo se juegan hoy 4,5 millones de partidas diarias de ajedrez, lo que demuestra el alto interés en el deporte ciencia.