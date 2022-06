Nacional 14-06-2022

Ajustes al Paso a paso: Espacios culturales que tengan entre 350 y mil asientos fijos podrán utilizar el 100% del aforo

"Como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio podemos dar cuenta del cumplimiento de un compromiso, que anunció el Presidente en su cuenta pública y que ha sido muy esperado por el sector cultural con miras a la reactivación económica del sector cultural, que fue uno de los más golpeados por la pandemia". De esta forma, la ministra de las Culturas, Julieta Brodsky, celebró los nuevos aforos que tienen los diversos espacios culturales, tales como teatros, cines y salas, en la fase de "Medio impacto sanitario" del plan "Seguimos Cuidándonos Paso a Paso", y los cuales ahora dependerán si las actividades son consideradas como de "bajo o alto riesgo".



"Este viernes se publicó una resolución del Ministerio de Salud que da la posibilidad de tener aforos al 100% en espacios fijos de hasta 350 butacas y también en espacios de entre 350 y 1.000 butacas que realicen eventos que son catalogados como de bajo riesgo. Esto es una gran noticia para el sector sobre todo para aquellas salas más pequeñas", informó la titular de las Culturas. En concreto, y tras publicarse en el Diario Oficial la resolución del Minsal, ahora los espacios de uso cultural, tales como salas, teatros y cines, con hasta 350 asientos fijos, podrán utilizar el 100% del aforo disponible sólo exigiendo pase de movilidad y uso de mascarilla. Respecto de los espacios de uso cultural con entre 350 y 1.000 asientos fijos, podrán utilizar el 100% del aforo si son considerados de "bajo riesgo", es decir, donde los asistentes permanecen en sus asientos fijos durante el espectáculo, no comen ni beben alimentos, no cantan o alzan la voz, el evento tiene una duración de menos de dos horas, y se ventila el espacio entre una función y otra. En tanto, si estos son considerados de "alto riesgo" y tienen capacidad total entre 350 y 1.000 personas, los espacios de uso cultural con asientos fijos, tales como salas, teatros y cines, podrán utilizar el 75% del aforo disponible. Esta categoría está relacionada con la naturaleza de la actividad. Es decir, si los asistentes se levantan y circulan durante el espectáculo: comen y beben alimentos; cantan o alzan la voz; el evento dura más de dos horas; o no se ventila el espacio entre una función y otra, se considerará como una actividad de "alto riesgo". Por último, los espacios de uso cultural que tengan más de 1.000 asientos fijos deberán tener un aforo máximo de un 75%, independiente del riesgo que presente cada recinto. Sin embargo, es importante destacar que en todos los tipos de espacios de uso cultural será obligatorio el uso de mascarilla y el pase de movilidad. No obstante, en base a lo establecido por el Ministerio de Salud, quienes no cuenten con su pase de movilidad podrán ingresar a los espacios de uso cultural si cuentan con un resultado negativo de test PCR para SARS-Cov-2 realizado en Chile, cuya muestra no debe exceder las 24 horas antes del ingreso.