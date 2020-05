Opinión 13-05-2020

AL HAMBRIENTO, ¿LE DOY DE COMER O LE ENSEÑO A PESCAR?



¿Han leído eso de “… si alguien tiene hambre, no le des pescados, si no que enséñale a pescar”? Es bien antiguo ese dicho o pensamiento, muy sabio, no obstante algo rebatible por cuanto si alguien se está muriendo de hambre y debo ayudarlo, primero lo alimentaré y en paralelo le enseñaré a pescar.

Me acordé de este pensamiento pues hoy quiero hablar sobre los proyectos, aquellos de índole social y puntualmente aquellos que “dicen” apuntar al apoyo de los emprendedores.

En muchas instancias he participado de ellos. Formulándolos, ejecutándolos, promoviéndolos y jamás, puedo jurarlo, he sido beneficiado por ninguno. Entonces, se puede decir que se bastante sobre esto.

Siempre me llamó la atención algo y fue que si tomásemos el monto total del gasto público y lo dividiésemos por el número total de beneficiados directos del proyecto, salía un valor hasta dos veces superior al que en definitiva ellos, los beneficiarios, realmente recibían.

Pregunté muchas veces cuál era el motivo y las respuestas que recibí fueron diversas.

Que la operatividad, que la administración, que la dedicación, que el centralismo, que los favores políticos, bla bla bla..

Así como iba recibiendo esas respuestas, me iba formando una opinión y esta era la siguiente.

El Estado es un animal y todos debemos darle de comer. Estamos obligados a eso y todos debemos aceptar que este animal engorde y engorde harto. De acuerdo al “fulano o fulana” que “cuida” este animal será la “grasa” que él tendrá.

Entonces, volvamos a los proyectos sociales de apoyo al emprendimiento.

Si existen las instituciones de fomento, con personal ya contratado y supuestamente especializado en esas labores, ¿para qué sería necesario tener otros profesionales dedicados especialmente a la administración de estos proyectos?. Si se hiciera de esta forma, cada beneficiario podría recibir más y mejores recursos o quizás lo que podría ser mejor, hasta podría ampliarse el volumen de beneficiarios por cada concurso.

Entonces, si alguien tiene hambre: uno prepárale un rico pescado frito, dos cómprale una buena caña y enséñale a usarla y tres por favor no le des ese nylon con anzuelo enrollado en un tarrito oxidado diciendo que te costó lo que vale esa buena caña.



(Ricardo Alvarez Vega, contador auditor)