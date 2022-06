Deportes 18-06-2022

Al mediodía: Deportes Linares comienza la segunda rueda en Quillón

- Partido se jugará sin público visitante por falta de contingente policial

Una pequeña reflexión al empezar esta nota. No sabemos por qué la ANFA, Tercera División, es estricto solo con algunos equipos y con otros no. Un claro ejemplo lo que sucede con el duelo ante Deportes Linares. ¿Cuáles son los criterios que aplican para dar el visto bueno a los recintos deportivos? Aducen que no cuentan con resguardo policial, pero debieron prever esta situación. Una vez más queda de manifiesto que esta categoría del fútbol chileno deja mucho que desear.

Volvamos a lo netamente futbolístico. El cuadro de Quillón viene de caer en su casa por goleada ante Colchagua, quizás por eso los ánimos no quedaron muy arriba. Solo tuvieron el dominio del balón en los primeros 10 minutos. Luego fue Colchagua quien se las arregló y pudo finiquitar las ocasiones para terminar goleando a Quillón, a domicilio.

En los albirrojos no fue una semana tan tranquila. Algunos jugadores sufrieron con las bajas temperaturas y con resfriados los cuales los tuvieron a mal traer.

Fue una primera rueda de lujo, con un rendimiento de 80%, donde cosecharon 5 triunfos y dos empates. Su último resultado fue una empate ante un difícil rival de Rengo, también jugando de visitante.

En la primera fecha, cuando se iniciaba el torneo, se vieron las caras en el polideportivo de la calle Rengo. Un duelo para no olvidar donde hubo una demora de cerca de 40 minutos por la similitud de las camisetas y donde los albirrojos debieron jugar con indumentaria de entrenamiento.

Para variar, el equipo de Quillón se puso en ventaja tras anotación de Cristóbal Cea, a través de un certero cabezazo, claro que luego llegarían las anotaciones de Camilo Soto y Nicolás Arancibia, para poner la ventaja de los linarenses, Matías Solís, colocaría la igualdad, pero antes del término del primer tiempo Carlos Svec, apuntó el 3 a 2 para el “Depo”, marcador con el cual se fueron al descanso. En la segunda fracción llegaron los goles de José Basualto y nuevamente Svec, para darle la victoria a los albirrojos por 5 a 2, lo que hizo olvidar la baja temperatura, de aquella tarde.

Es un horario poco habitual, tal vez Quillón quiere sacar alguna ventaja y por eso programó este encuentro para este mediodía.

El técnico recién confirmó el equipo titular en la práctica de ayer. Los bendecidos por Luis Pérez Franco, son: Sebastián Aravena, Christian Latorre, Baltazar Hernández, Ítalo Müller, Camilo Soto, Bastián Muñoz, Luis Urrutia, Sergio Bobadilla, Carlos Svec, Tomás Osorio y Nicolás Arancibia.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo