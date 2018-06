Crónica 29-06-2018

Al otro lado de la puerta

Hace muchos años nos creíamos eternos; es decir, éramos niños. Sin percibirlo reteníamos las horas para que no pasaran. Y si los días con sus distintos eventos y diferentes grados de luz se sucedían sin parar, las mismas horas se repetían día a día. Nos dábamos cuenta del paso de las estaciones, de las fechas importantes, del crecimiento de nuestros cuerpos y del paso de nuestro tiempo escolar. Pero sentíamos que las horas de hoy eran las mismas de ayer. Y que las de anteayer.

Visitábamos muy seguido con mis hermanos Carlos y Odette a la vieja casa de calle Colo Colo. Allí vivía doña Rosita, mi querida abuela paterna. Su hermana, mucho menor que ella, nos regaló en aquel entonces unos globos inflados con helio. Había que tenerlos atados a la muñeca con un cordelillo para que no se elevaran y se los llevara el viento que soplaba más arriba de los árboles.

Mi abuela venía del huerto ese día. Acompañaba al hermano Barrera, quien traía en sus canastos la abundante verdura que le compraba. Él la vendería más tarde a la clientela de su iglesia. Pero la dama no lo encaminó hasta la puerta de salida. Se quedó en el gallinero, bajo el frondoso níspero. El hombre salió, pero olvidó cerrar la puerta de calle. Nosotros, los niños, seguíamos jugando con los globos. De pronto uno de éstos se zafó del hilo que lo ataba a la muñeca de una de las manos de mi hermano. El globo quedó sujeto a las ramas de un arbusto. No siguió elevándose. Mi hermano trajo una silla de la pequeña terraza y yo me encaramé en ella para tratar de alcanzar el globo. Pero no llegué a concretar mis intenciones: “¡Abuela!” le grité a mi viejita “Hay un hombre asomado a la puerta… Venga a ver qué quiere”

Más de seis décadas han transcurrido desde aquella lejana y dichosa época. Mi abuela falleció hace ya una eternidad. La tía abuela se fue con una hija que se le apareció hace algo más de cuarenta años y nunca más supimos de ella. La vieja casa se vendió en el año 1993 e ignoro quienes son sus dueños actuales.

El otro día le llevé mi vehículo a un amigo que trabaja en tapicería automotriz. Las puntadas de un lado de mi butaca se estaban descosiendo. El maestro no estaba en casa, pero volvería pronto. Su residencia queda en calle Colo Colo, justo al frente de la que fuera el domicilio de mi abuela. De nuevo en mi auto mientras esperaba, observé que alguien vestido de un overol rojo salía de aquella vivienda, subía en una camioneta y se alejaba a toda prisa. Pero, descuidado, había olvidado cerrar la puerta cuando salió. Confieso que me dejé llevar por la curiosidad y me paré al lado afuera de esa puerta. Allá adentro, en el patio, había dos niños jugando con unos globos. Un tercer infante se encontraba subido en una silla. Trataba de descolgar su globo enredado en las ramas de un arbolillo. Volvió su cabeza hacia el interior del patio y gritó: ¡Abuelita!......





(Omar Goulart)