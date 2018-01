Deporte 05-01-2018

Al rojo vivo sigue polémica por construcción de Complejo Atlético en Linares

Dirigentes, deportistas y concejales exigen que alcalde Meza apoye la iniciativa

Un dato que amerita tenerlo presente. la provincia de Linares y la región del Maule carecen de un recinto que cumpla con las condiciones de alto nivel para la práctica de las distintas disciplinas deportivas asociadas al atletismo.

Este proyecto consiste en la construcción de un complejo atlético, el cual considera la construcción de una pista atlética de primer nivel, fosos, edificio para deportistas, torre de operaciones, graderías para 2000 espectadores, áreas verdes, habilitación de accesos y estacionamientos. El total de metros cuadrados a intervenir es de aproximadamente 34.310 (m2). El proyecto sería emplazado en el sector de San Antonio comuna de Linares con un costo total de 5 mil 695 millones de pesos aprobados por el gobierno regional.

El timonel del Club de Atletismo San Ambrosio de Linares Cristián Alfaro, atribuye esta demora a un tema netamente político del alcalde Mario Meza: “como todos sabemos el estadio atlético está aprobado por el gobierno regional desde diciembre del 2016, con más de 5 mil millones de pesos. El proyecto tiene el RS con una rentabilidad social para ser financiado o sea para poder desarrollarse. En pocas palabras ya tiene el visto bueno desde la administración anterior de Rolando Rentería. Estos proyectos duran dos años con un RS, lo que falta ahora y se le está exigiendo al alcalde Mario Meza es que termine las dos objeciones que le hizo el departamento de arquitectura del gobierno regional que son un tema administrativo y hacer el estudio de impacto ambiental, en este último está el cambio de suelo”.

“El mismo alcalde pide que la Intendencia le transfiera los dineros, y eso no se puede hacer, aquí a la municipalidad no ingresará ningún peso del gobierno regional, sólo podrá entrar dinero en el momento que se pueda ver la licitación en la cual se va a levantar. Si se subsanan estos dos inconvenientes el proyecto se puede licitar. De concretarse esta obra tan importante para los deportistas la construcción demoraría dos años, donde daría trabajo para más de 260 personas durante el proceso de ejecución”, señaló el dirigente.

Alfaro, insistió en que “esta situación tiene preocupado no solamente al Club Atlético San Ambrosio, sino también al cuerpo de concejales que nos acompaña y a la junta de vecinos del sector. Por qué no hacerlo si no es un beneficio sólo para los deportistas, este es un proyecto que avala el desarrollo deportivo de una provincia, de una región y de un país. Desde Santiago hasta Osorno no hay ningún complejo que tenga estas características. El Comité Olímpico junto a la Federación Atlética de Chile han señalado que si el proyecto se ejecuta, Linares tendrá un Centro de Alto Rendimiento”.

“Da pena ver como nuestros chicos entrenan en paupérrimas condiciones en una pista de cenizas, con muchas posibilidades de lesionarse, por eso cuando compiten dan muchas ventajas comenzando por la pista, el proceso de adaptación a la superficie donde se realizan los campeonatos no es fácil, su proceso de adaptación no es el mismo. Pero, a pesar de todas esas deficiencias los atletas linarenses igual traen medallas. Un claro ejemplo en la última participación en Valparaíso donde de los 12 chicos que nos acompañaron 8 trajeron medallas, entonces es el momento en que despierten las autoridades y apoyen este proyecto Clase 2 significa que viene con 8 pistas de carrera donde se pueden realizar todas las actividades olímpicas autorizadas por el COI. El desarrollo del proyecto está hecho de tal forma que no afecta el aterrizaje de los aviones ni tampoco al mini Zoo Casa Noé, porque el proyecto del Estadio Atlético esta al final de este recinto”, subrayó Alfaro.

Sobre las mejoras de la pista en el estadio como lo había manifestado el alcalde de la comuna, Cristian Alfaro fue tajante en señalar que “no da el ancho, porque en estos momentos tenemos 5 pistas y este proyecto Clase 2 es para 8 pistas donde se pueden hacer campeonatos. Por lo demás, el estadio Tucapel Bustamante Lastra está sujeto a estas restricciones porque está dentro de la zona urbana , en cambio el estadio atlético esta fuera de este perímetro, por ende no tiene problemas ambientales”.

CONCEJALES APRUEBAN INICIATIVA DEPORTIVA

En esta cita con el Club de Atletismo estuvieron presentes la mayoría de los concejales de la comuna de Linares: Myriam Alarcón, Paula Rodríguez, Jesús Rojas, Francisco Durán y Favio Vargas, quienes coincidieron que en el próximo concejo programado para el viernes 12 de enero, le pedirán explicaciones al alcalde Mario Meza para que responda los motivos del por qué no se puede ejecutar este proyecto deportivo.

En la oportunidad sostuvieron que “el proyecto de ejecución no le cuesta un solo peso a la municipalidad de Linares, lo único es que el municipio debe programarse para trabajar con el Estadio Atlético una vez construido para ejecutar su mantención, por eso es bueno que el alcalde responda a la comunidad con los antecedentes en la mano, ya que si esos dineros no se ocupan se vuelven a Talca”.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo