Política 08-01-2021

Al Senado sistema de subvenciones para niveles medios de educación parvularia

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó en particular el proyecto de ley que establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia.

En las votaciones (17 en total), se aprobaron todas las indicaciones propuestas por el Ejecutivo, tanto las que habían sido ratificadas en su mayoría por la Comisión de Hacienda como las que no contaron con respaldo y que, anteriormente, fueron rechazadas por la instancia de Educación. En tanto, el resto de las normas que no fueron objeto de indicaciones también fueron aprobadas.

Cabe recordar, que la iniciativa, originada en un mensaje del Presidente de la República, fue aprobada en general por la Sala el pasado 5 de noviembre. Con la votación de ahora, la iniciativa pasa al Senado a cumplir su segundo trámite constitucional.

El propósito del proyecto es la creación de un sistema de subvenciones que permita financiar la educación de los párvulos que asisten a los niveles medios en los establecimientos educacionales que cuenten con reconocimiento oficial del Estado y cumplan con los requisitos que se indican en dicho cuerpo legal.