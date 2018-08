Opinión 14-08-2018

Al vuelo



Era una zona boscosa, en donde estaban instalados varios aserraderos con su madera dispersa.



Ningún tendido los circundaba y había que ser bien baqueano para saber hasta dónde llegaba uno y otro, en esa anarquía de resecas huellas entrecruzadas.



Enredado en el rojizo polvo de uno de esos tierrales, bajo un sol que lanzaba, como con rabia, su infinidad de rayos, comenzó a sacudirse la forma de un hombre.



El hombre – Baldomero Cenizas, me llamo – avanzando penosamente, en su blanduzca extensión, con una mano arrugaba un pañuelo, secándose la transpiración y, con la otra, sujetaba una chaqueta desplegada por la espalda.



Siempre con el pañuelo en la mano, a medio camino entre la frente y el bolsillo trasero, se detuvo, alzando la cabeza e inclinándola hacia delante, al tiempo que respiraba trabajosamente como olfateando terreno conocido. Miró hacia todos lados y, al no divisar a nadie, se allegó a un castillo de tablas y se subió a éste con alguna dificultad.



Una vez instalada su masa – la cual con gusto no llevaría conmigo – arriba de la ruma, zapatos puntiagudos negros y calcetines de nylon inclusive, colocó, haciendo visera, la palma de la mano que antes sujetaba la chaqueta, entre el sol y su cara para hacer sombra y mirar el camino. Nadie se veía por las cercanías.



De repente, silenciosamente, como si hubiese llegado flotando en la reverberación del mediodía, apareció un camión todo entierrado, mal encachado, con pinta de ser hechizo.



Paró la máquina cerca de él, desprendiéndose de ella, de un tirón, un tipo chico, flaco, mal agestado, quien, entrecerrando los ojos y con la boca chueca, como si fuese a hablar con un cigarro entre los labios, se acercó a la rumba, mientras don Baldomero lo miraba, como al agüaite.



Tras dar un par de imaginarias piteadas a su invisible pucho y arrugando la nariz, el del cacharro sacó la voz:



- Buenos días jefe, se ve seca la madera.



- Buenos días don, como la ve no más.- respondió el de arriba de la pila, con melosa voz.



- Y la pulgada, ¿la tienen al mismo precio todavía? -dijo el del vehículo, arrugando más la nariz, como si le doliese algo.



- Igual no más pu’h patrón – contestó don Baldomero, agarrándola al vuelo.



Tras un corto silencio, en el que el chofer dió una mirada algo más detenida a la mercadería dijo, desarrugándose:



- Voy a querer cien tablas. Nosotros mismos las cargamos – agregó mirando hacia atrás –mire que la otra vez me salieron unas medio verdonas.



- Como usted quiera no más, don. Recule por aquí, por este lado – le indicó don Baldomero, deshaciéndose en aspavientos y contorsiones, como si alguien le fuese a hacer caso.



Estuvieron listos en un santiamén, tras lo cual el comprador sacó de cualquier parte un fajo de billetes, pasándoselos a su vendedor.



- Cuéntelos no más, mire que de una mano a otra, usted sabe, -¿Están todos arriba niños, que nos vamos?



- Listos patrón, vamos no más, le contestaron desde el camión.



Haciendo unos rápidos movimientos de manos, dio don Baldomero por contados los billetes.



- No falta ni uno, oiga - ¿Y pa’ donde va usted ahora?



- Pa’l lado de Contulmo – contestó el del camión ya instalado en la cabina y con cara de haberle bajado todo el apuro de repente.



- Pa’ lla mismo tengo que ir yo ahora ¿Por qué no me lleva?



- Claro pues, suba no más, yo lo tiro.



Cogió don Baldomero su chaqueta y, con gran parsimonia, bamboleando su pesado cuerpo, subió tomándose de la mano de uno que iba en la cabina.



- Tome por el bajito mejor patrón, sale más a lo derecho – dijo- mientras se arrellanaba en el asiento, y se fue tranquilamente con ellos sin haber encontrado a quien buscaba, pero bien pagado por ello.







(Manuel Antón)