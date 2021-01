Política 26-01-2021

Alamiro Garrido presentó candidatura independiente a alcalde por Linares



Esperó la ratificación del SERVEL a su inscripción, para dar a conocer sus propuestas, presentó ayer su candidatura independiente a la Alcaldía por Linares, Alamiro Garrido.

Está respaldado por la UDI y es la carta del gremialismo para competir con el actual Alcalde a la reelección, Mario Meza (RN).

El empresario del rubro berries indicó que “agradezco el respaldo que me han brindado para esta postulación desde la UDI, a su directiva regional y local, a concejales, candidatos y al diputado Rolando Rentería. Siempre quise mantenerme al margen de la política, de la mala política, me mantendré independiente pero asumimos este desafío de hacer del Municipio una gestión de puertas abiertas. La prioridad es la generación de empleo, trabajo en equipo, concretar cosas. Hay ideas que estaremos comunicando a las personas en estos meses. Hay que parar que le estemos dando comida a los delincuentes en la cárcel y a los niños que se están educando, no les demos conectividad y alimentación adecuada para formarse. Un Alcalde tiene que tener la capacidad de gestionar con las autoridades de distintos niveles, en todos los temas. Esa es nuestra convicción y la experiencia en mi rubro, en la generación de empleo, en la formación, en mejores salarios, atraer empresas y que paguen sus impuestos en la comuna, no en la matriz de Santiago”.

Agregó que “la idea es que les demos a conocer directamente a las personas nuestras propuestas, hay que acercarse a las poblaciones, juntas de vecinos, a los linarenses. Tenemos un móvil ya dispuesto para recorrer la comuna con servicios para certificados, para profesionales, para dar soluciones concretas. En el ámbito urbano y rural. Una suerte de delivery”.

“En mi vida, Dios y mi Familia están primero”, sentenció entre sus ideas.